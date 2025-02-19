Тепер сезон iPhone 17 розпалюється з новою силою двома свіжими рендерами: iPhone 17 Air та iPhone 17 Pro. Модель Air буде повністю новою для Apple, тож у цьому випадку немає причин говорити про радикальні зміни. Але Pro дійсно може змінитися відчутно. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав доступні дані про другий смартфон.

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Новий дизайн iPhone

Зараз можна зробити лише один точний висновок: користувачі та аналітики розділилися на два табори, один з яких вірить, що проєкти справжні, а інший переконаний (або сподівається), що Apple ніколи не випустить щось подібне.

Починаючи з iPhone 11 Pro, Apple використовувала компонування з трьома камерами, які розташовані поверх прямокутника з округлими кутами. Але стільки років одноманітності явно змушують компанію шукати щось нове.

У попередніх витоках ми бачили два варіанти розміщення камер:

Старі рендери iPhone 17 Pro / Фото MacRumor

Перший варіант показує більш радикальні зміни, де камери розташовуються в один ряд на округлому острівці, як це зараз реалізовано в Pixel.

У другому випадку ми не бачимо змін у формі камер, але можемо помітити, що різні частини смартфона розділені кольорами. Чутки про таке розділення також ходять уже деякий час. Очікується, що ці різні зони матимуть різний матеріал.

Ми також мали ще один рендер, який фактично повторює перший варіант, але не має розділення на кольори:



Рендер iPhone 17 Pro / Фото Wccftech

Нові рендери

Новий варіант показує нам щось схоже на сучасний дизайн, але зі збільшеним блоком камер. Фактично острівець камери розширено на всю ширину корпусу, хоча висота, як видається, лишилася без змін.



Рендер iPhone 17 Pro / Фото Ашер Діппс

Це дещо нагадує старий Xiaomi 11 Ultra, який також мав блок камер на всю ширину задньої кришки, і праворуч від камер навіть зумів розмістити маленький екран розміром як у фінтес-трекера, який відображав годинник, сповіщення та міг показувати зображення з камери, коли ви робите селфі на основну камеру.

І вгадайте, що? Правильно: такий варіант уже теж гуляє мережею.



Рендери iPhone 17 Pro / Фото з соцмережі X/Колаж 24 Каналу

До виходу iPhone 17 Pro ще багато часу, тож компанія може тестувати багато різних варіантів смартфона. Який із них вона вибере для остаточного релізу, зараз ніхто сказати не зможе. Однак все виглядає так, наче компанія серйозно націлилась на зміни в дизайні.