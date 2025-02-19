Теперь сезон iPhone 17 разгорается с новой силой двумя свежими рендерами: iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro. Модель Air будет полностью новой для Apple, поэтому в этом случае нет причин говорить о радикальных изменениях. Но Pro действительно может измениться ощутимо. В этом материале 24 Канал собрал доступные данные о втором смартфоне.

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Новый дизайн iPhone

Сейчас можно сделать лишь один точный вывод: пользователи и аналитики разделились на два лагеря, один из которых верит, что проекты настоящие, а другой убежден (или надеется), что Apple никогда не выпустит что-то подобное.

Начиная с iPhone 11 Pro, Apple использовала компоновку с тремя камерами, которые расположены поверх прямоугольника с округлыми углами. Но столько лет однообразия явно заставляют компанию искать что-то новое.

В предыдущих утечках мы видели два варианта размещения камер:

Старые рендеры iPhone 17 Pro / Фото MacRumor

Первый вариант показывает более радикальные изменения, где камеры располагаются в один ряд на округлом островке, как это сейчас реализовано в Pixel.

Во втором случае мы не видим изменений в форме камер, но можем заметить, что разные части смартфона разделены цветами. Слухи о таком разделении также ходят уже некоторое время. Ожидается, что эти различные зоны будут иметь разный материал.

Мы также имели еще один рендер, который фактически повторяет первый вариант, но не имеет разделения на цвета:



Рендер iPhone 17 Pro / Фото Wccftech

Новые рендеры

Новый вариант показывает нам нечто похожее на современный дизайн, но с увеличенным блоком камер. Фактически островок камеры расширен на всю ширину корпуса, хотя высота, как представляется, осталась без изменений.



Рендер iPhone 17 Pro / Фото Ашер Диппс

Это несколько напоминает старый Xiaomi 11 Ultra, который также имел блок камер на всю ширину задней крышки, и справа от камер даже сумел разместить маленький экран размером как у финтес-трекера, который отображал часы, уведомления и мог показывать изображение с камеры, когда вы делаете селфи на основную камеру.

И угадайте, что? Правильно: такой вариант уже тоже гуляет по сети.



Рендеры iPhone 17 Pro / Фото из соцсети X / Коллаж 24 Канала

До выхода iPhone 17 Pro еще много времени, поэтому компания может тестировать много разных вариантов смартфона. Какой из них она выберет для окончательного релиза, сейчас никто сказать не сможет. Однако все выглядит так, как будто компания серьезно нацелилась на изменения в дизайне.