Apple наближається до головної презентації року: чого чекати і чому цей випадок буде особливим

У вересні технологічний гігант Apple влаштує масштабну презентацію новинок, серед яких очікують перший гнучкий смартфон бренду. Попри це, вихід базової моделі iPhone 18 відкладуть до початку наступного року.

Коли Apple може показати новинки?

Журналісти видання Tom's Guide вважають, що традиційний осінній захід Apple цього разу можуть призначити на 9 вересня 2026 року. Причина в тому, що 7 вересня у США святкують День праці, тож компанія, ймовірно, обере середу замість звичного другого вівторка місяця, який цього разу припадає на 8 вересня. За попередніми оцінками, передзамовлення на нові пристрої можуть відкрити 12 вересня, щоб уникнути дати 11 вересня.

Що відомо про iPhone Ultra та iPhone 18 Pro?

Головною новинкою заходу може стати гнучкий смартфон iPhone Ultra. За даними Tom's Guide, він матиме складну конструкцію у форматі паспорта. Корпус із алюмінію та титану в розкладеному вигляді матиме товщину 4,5 – 4,8 міліметра.

Смартфон, як пишуть журналісти, отримає дві основні камери на 48 мегапікселів, дві селфі-камери на 24 мегапікселі, акумулятор ємністю 4883 мАг і Touch ID у кнопці живлення. Ціна базової версії може сягнути 2500 доларів.

Також очікують оновлені iPhone 18 Pro та Pro Max. Їм приписують чип A20 Pro, збільшені акумулятори, камеру зі змінною діафрагмою та менший виріз Dynamic Island. Водночас, як зазначається, через дефіцит оперативної пам'яті ці моделі можуть подорожчати.

Окремо джерела припускають, що базовий iPhone 18 і модель iPhone 18e вийдуть лише на початку 2027 року.

Які ще пристрої можуть показати на презентації

Окрім смартфонів, на презентації Apple можуть анонсувати Apple Watch Series 12 та Ultra 4. Новим годинникам приписують вищу продуктивність, можливий керамічний корпус і глибшу інтеграцію зі штучним інтелектом Siri на базі iOS 27.

Також Apple може показати нову приставку Apple TV 4K, оновлений HomePod mini та центр керування розумним домом, про який говорять уже не перший місяць.

Що кажуть аналітики

Журналісти звернули увагу на нетиповий для Apple розрив між виходом Pro-версій і стандартної моделі.

Це досить дивне рішення – відкласти вихід стандартної моделі на більш пізній термін та випустити її разом із дешевшим смартфоном E-серії,

– прокоментував оглядач технологічного видання Том Прітчард.

Аналітики також нагадують, що компанія зазвичай розсилає офіційні запрошення за 14 днів до події. Тож підтвердження дати презентації, ймовірно, з'явиться наприкінці серпня.

Перший раз Джона Тернуса

Але найбільшу увагу наразі притягує той факт, що це буде перша презентація, на якій новий генеральний директор Apple Додон Тернус буде головним доповідачем, замінивши на цьому місці Тіма Кука, який іде з посади у вересні. Кук перейде на нову позицію виконавчого голови ради директорів. Джон Тернус, який раніше керував напрямом апаратної інженерії, тепер, як очікується, відкриватиме захід, представлятиме доповідачів та розкаже про принаймні одну модель iPhone.