Когда Apple может представить новинки?

Журналисты издания Tom's Guide полагают, что традиционное осеннее мероприятие Apple на этот раз может быть назначено на 9 сентября 2026 года. Почему 7 сентября в США отмечают День труда, поэтому компания, вероятно, выберет среду вместо привычного второго вторника месяца, который на этот раз приходится на 8 сентября. По предварительным оценкам, предзаказы на новые устройства могут открыть 12 сентября, чтобы избежать даты 11 сентября.

Что известно об iPhone Ultra и iPhone 18 Pro?

Главной новинкой мероприятия может стать гибкий смартфон iPhone Ultra. По данным Tom's Guide, он будет иметь складную конструкцию в формате паспорта. Корпус из алюминия и титана в разложенном виде будет иметь толщину 4,5–4,8 миллиметра.

Смартфон, как пишут журналисты, получит две основные камеры на 48 мегапикселей, две селфи-камеры на 24 мегапикселя, аккумулятор емкостью 4883 мАч и Touch ID в кнопке питания. Цена базовой версии может достигнуть 2500 долларов.

Также ожидаются обновленные iPhone 18 Pro и Pro Max. Им приписывают чип A20 Pro, увеличенные аккумуляторы, камеру со сменной диафрагмой и меньший вырез Dynamic Island. В то же время, как отмечается, из-за дефицита оперативной памяти эти модели могут подорожать.

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Отдельные источники предполагают, что базовый iPhone 18 и модель iPhone 18e выйдут только в начале 2027 года.

Что еще могут показать устройства на презентации

Помимо смартфонов, на презентации Apple могут анонсировать Apple Watch Series 12 и Ultra 4. Новым часам приписывают более высокую производительность, возможный керамический корпус и более глубокую интеграцию с искусственным интеллектом Siri на базе iOS 27.

Также Apple может представить новую приставку Apple TV 4K, обновленный HomePod mini и центр управления умным домом, о котором говорят уже не первый месяц.

Что говорят аналитики

Журналисты обратили внимание на нетипичный для Apple разрыв между выходом Pro-версий и стандартной модели.

Это довольно странное решение – отложить выход стандартной модели на более поздний срок и выпустить ее вместе с более дешевым смартфоном E-серии,

– прокомментировал обозреватель технологического издания Том Притчард.

Аналитики также напоминают, что компания обычно рассылает официальные приглашения за 14 дней до мероприятия. Поэтому подтверждение даты презентации, вероятно, появится в конце августа.

Первое выступление Джона Тернуса

Но наибольшее внимание сейчас привлекает то, что это будет первая презентация, на которой новый генеральный директор Apple Додон Тернус выступит в качестве главного докладчика, сменив на этом посту Тима Кука, который уходит с должности в сентябре. Кук перейдет на новую должность исполнительного председателя совета директоров. Джон Тернус, ранее возглавлявший подразделение аппаратной инженерии, теперь, как ожидается, откроет мероприятие, представит докладчиков и расскажет как минимум об одной модели iPhone.