ChatGPT скоро може отримати доступ до даних про ваше здоровʼя на iPhone

OpenAI готує нову функцію для свого мобільного застосунку: у коді версії ChatGPT для iPhone виявили зображення іконки Apple Health. Це може свідчити про майбутню інтеграцію, яка дозволить сервісу використовувати показники активності, сну та інші дані для персоналізованих відповідей.

У свіжому оновленні застосунку ChatGPT для iPhone користувачі помітили приховану іконку Apple Health. Її назва у коді вказує на можливість підключення Apple Health до ChatGPT, що дало б змогу сервісу працювати з різними категоріями даних – від активності та харчування до сну, дихання й показників слуху. Така інтеграція відкрила б шлях до більш точних і корисних відповідей, сформованих на основі персональних показників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Gadget Hacks.

Чи отримає ChatGPT доступ до Apple Health?

Попри появу цих ознак у коді застосунку, невідомо, коли функція стане доступною для користувачів, або чи запустять її взагалі. Якщо OpenAI все ж продовжить роботу над інтеграцією, розділ Apple Health з’явиться у налаштуваннях ChatGPT серед інших доступних підключень.

Як пише Macrumors, наразі ChatGPT уже підтримує інтеграцію з низкою сторонніх сервісів, серед яких Box, Dropbox, GitHub, Google Drive, Gmail, Microsoft Outlook, Notion та Slack. Додавання Apple Health значно розширило б можливості застосунку, перетворивши його на інструмент із глибшою персоналізацією на основі даних про стан користувача.

Чому у Apple новий керівник з AI?

Apple оголосила про зміну керівництва у сфері штучного інтелекту: у 2026 році посаду Джона Джаннандреа займе Амар Субраманья, колишній топменеджер Microsoft і Google. Компанія вважає, що це посилить її AI-стратегію на тлі зростаючої конкуренції.

З приходом Субраманьї він відповідатиме за Apple Foundation Models, дослідження в галузі ML, а також за напрям оцінки та безпеки AI. Джаннандреа за цей час, за словами компанії, сформував "команду світового рівня" і забезпечив розвиток ключових технологій, що лежать в основі систем Apple. Публічно компанія не підтвердила, чи пов’язані перестановки з тиском індустрії, однак Apple регулярно критикують за повільні темпи AI-інновацій. Частково це пояснюється акцентом на локальній обробці даних замість хмарних сервісів. Між цими підходами має стати Private Cloud Compute, який доповнює стратегію Apple.