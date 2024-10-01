Apple готує абсолютно нову операційну систему, і ось який пристрій з нею працюватиме

Журналіст Марк Гурман випустив новий матеріал, у якому згадав про операційну систему, яку Apple збирається випустити в не дуже віддаленому майбутньому. Що це буде й чи варто нам на неї чекати?

Нова ОС від Apple

Як пише автор матеріалу на Bloomberg, нова операційна система називатиметься homeOS. Вона призначена для розумних дисплеїв, про які в інтернеті вже давно ходять чутки. Перші з них нібито повинні вийти у 2025 році.

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Повідомлення про пристрій з дисплеєм, схожим на HomePod, ходять вже більше року, і тільки цього літа Марк Гурман заявив, що Apple працює над настільним смарт-дисплеєм, оснащеним роботизованим маніпулятором, який може нахиляти й повертати екран для кращого перегляду, відслідковуючи положення людини в просторі.

У своєму останньому звіті Гурман повідомив, що в роботі знаходяться дві версії:

Бюджетний дисплей, який буде пропонувати основні функції, такі як FaceTime і управління розумним домом.

Висококласний роботизований варіант, який буде коштувати понад 1000 доларів.

Як повідомляється, ми побачимо дешевшу версію першою, а станеться це, ймовірно, вже наступного року. Пізніше в продаж надійде дисплей високого класу з причепленою до нього роботизованою "рукою", який зараз розробляється під кодовою назвою J595. Гурман раніше вже писав, що другий варіант може бути випущений не раніше 2026 року.

Він зазначає, що нова домашня операційна система буде заснована на tvOS для Apple TV, а функції штучного інтелекту Apple Intelligence стануть ключовою частиною користувацького досвіду для обох пристроїв. При цьому самі Apple TV, HomePod і HomePod mini функцій ШІ не мають і, судячи з усього, не отримають.

Але Гурман припускає, що зрештою tvOS та homeOS будуть об’єднані в одну систему та працюватимуть на кожному домашньому пристрої Apple, який вийде після цього.

Наразі ми не знаємо, якою буде нова ОС, які будуть її можливості та дизайн. Але з великою імовірністю це буде схоже на інші системи управління розумним домом. Розумний дисплей нижчого класу зможе запускати базові програми – Календар, Нотатки та Дім, і включатиме інтерфейс, оптимізований для керування побутовою технікою та швидкого перегляду інформації. Дорожчий, імовірно, надаватиме деякі ексклюзивні функції.