Apple готує розумний дисплей HomeView, який обертатиметься на 360 градусів

Apple, за даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, розробляє нову версію розумного дисплея HomeView із 9-дюймовим екраном на роботизованій руці. Пристрій зможе повертатися на 360 градусів і реагувати на голос людини.

Apple ще не почала постачати першу версію HomeView покупцям, але вже працює над дорожчою моделлю пристрою. Як повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман, новинка отримає екран діагоналлю приблизно 9 дюймів, закріплений на роботизованій руці. Механізм зможе повертати дисплей на 360 градусів. Про це пише Digitaltrends.

Apple розробляє HomeView із роботизованим механізмом

Нинішній HomeView коштує 299 доларів і має 7-дюймовий екран, нерухомо встановлений на основі з динаміком. Apple також пропонує настінну версію пристрою. Початок постачання першої моделі запланований на 13 листопада 2026 року.

Нова версія має внутрішнє кодове позначення J595. За інформацією Гурмана, система розпізнаватиме голос мовця та автоматично повертатиме екран у його бік. Це дасть змогу використовувати пристрій у різних частинах кімнати, зокрема на кухні або робочому столі.

Про розробку настільного робота Apple з екраном на рухомому механізмі Bloomberg повідомляв і раніше. Водночас компанія зіткнулася з технічними труднощами під час розробки моторизованої системи. Через це вихід новинки очікують не раніше 2027 або 2028 року.

Серед можливих назв пристрою фігурують HomeView Max, HomeView Ultra та HomeView 360. Однак Apple офіційно не підтвердила жодну з них.

Перша модель HomeView ще не пройшла перевірку звичайними покупцями, а її програмні можливості обмеженіші, ніж в iPad. Пристрій не підтримує безпосереднє встановлення сторонніх застосунків і натомість покладається на сумісний контент з iPhone. Серед основних відеосервісів наразі доступний Apple TV.

Ці обмеження можуть впливати на привабливість пристрою порівняно з планшетами та іншими розумними дисплеями. Водночас роботизований механізм у майбутній моделі може стати однією з ключових відмінностей HomeView від конкурентів.

Чому Apple вже готує дорожчу модель?

Розробка преміальної версії ще до початку продажів першої моделі свідчить про те, що Apple розглядає HomeView як частину ширшої стратегії розвитку пристроїв для розумного дому. Проте поки що невідомо, наскільки успішним буде перше покоління та чи виправдає воно очікування компанії.

Подібний підхід Apple застосовує і до інших категорій пристроїв. Зокрема, повідомлення про роботу над другим поколінням складаного iPhone з'явилися ще до офіційного представлення першої моделі. Водночас високий попит на нові пристрої не завжди свідчить про їхню майбутню популярність, оскільки на доступність можуть впливати обмежені обсяги виробництва.

За даними Digital Trends, керівник відділу розробки апаратного забезпечення Apple Джон Тернус також прагне прискорити розробку обладнання та виводити на ринок більше продуктів. Якщо компанія справді скорочуватиме цикли розробки, HomeView може стати одним із напрямів розширення її екосистеми пристроїв для дому.