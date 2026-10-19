Apple еще не начала поставлять первую версию HomeView покупателям, но уже работает над более дорогой моделью устройства. Как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, новинка получит экран диагональю примерно 9 дюймов, закрепленный на роботизированной руке. Механизм сможет поворачивать дисплей на 360 градусов. Об этом пишет Digitaltrends.

Apple разрабатывает HomeView с роботизированным механизмом

Нынешний HomeView стоит 299 долларов и имеет 7-дюймовый экран, неподвижно установленный на подставке с динамиком. Apple также предлагает настенную версию устройства. Начало поставок первой модели запланировано на 13 ноября 2026 года.

Новая версия имеет внутреннее кодовое обозначение J595. По информации Гурмана, система будет распознавать голос говорящего и автоматически поворачивать экран в его сторону. Это позволит использовать устройство в разных частях комнаты, в частности на кухне или на рабочем столе.

О разработке настольного робота Apple с экраном на подвижном механизме Bloomberg сообщал и ранее. В то же время компания столкнулась с техническими трудностями при разработке моторизированной системы. Из-за этого выход новинки ожидают не раньше 2027 или 2028 года.

Среди возможных названий устройства фигурируют HomeView Max, HomeView Ultra и HomeView 360. Однако Apple официально не подтвердила ни одно из них.

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Первая модель HomeView еще не прошла проверку обычными покупателями, а ее программные возможности более ограничены, чем у iPad. Устройство не поддерживает прямую установку сторонних приложений и вместо этого полагается на контент, совместимый с iPhone. Среди основных видеосервисов пока доступен Apple TV.

Эти ограничения могут повлиять на привлекательность устройства по сравнению с планшетами и другими умными дисплеями. В то же время роботизированный механизм в будущей модели может стать одним из ключевых отличий HomeView от конкурентов.

Почему Apple уже готовит более дорогую модель?

Разработка премиальной версии еще до начала продаж первой модели свидетельствует о том, что Apple рассматривает HomeView как часть более широкой стратегии развития устройств для умного дома. Однако пока неизвестно, насколько успешным будет первое поколение и оправдает ли оно ожидания компании.

Подобный подход Apple применяет и к другим категориям устройств. В частности, сообщения о работе над вторым поколением складного iPhone появились еще до официальной презентации первой модели. В то же время высокий спрос на новые устройства не всегда свидетельствует об их будущей популярности, поскольку на доступность могут влиять ограниченные объемы производства.

По данным Digital Trends, генеральный директор Apple Джон Тернус также стремится ускорить разработку оборудования и выводить на рынок больше продуктов. Если компания действительно сократит циклы разработки, HomeView может стать одним из направлений расширения ее экосистемы устройств для дома.