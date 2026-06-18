Трамп заявив про угоду Apple та Intel, яка може змінити ринок чипів

У США знову заговорили про повернення виробництва напівпровідників на батьківщину. Нова заява Дональда Трампа привернула увагу до потенційної співпраці між двома технологічними гігантами, хоча офіційного підтвердження поки немає.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Apple нібито завершила укладення угоди з Intel щодо розробки та виробництва чипів на території Сполучених Штатів. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social. Про це пише Engadget.

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Чи справді Apple домовилася з Intel про виробництво чипів у США?

За словами Трампа, співпраця має стати частиною масштабнішої стратегії повернення американського виробництва напівпровідників із-за кордону. У своєму дописі він також розкритикував попередні адміністрації США, які, на його думку, дозволили перенести значну частину галузі до Азії.

Втім, ані Apple, ані Intel наразі не підтвердили факт остаточного укладення такої угоди.

Інформація про можливу співпрацю між компаніями з'являється не вперше. У травні 2026 року газета The Wall Street Journal повідомила, що Apple та Intel досягли певної домовленості щодо виробництва частини процесорів для пристроїв Apple на американських підприємствах Intel.

Згідно з публікацією, міністр торгівлі США Говард Латнік протягом року неодноразово зустрічався з керівництвом Apple, намагаючись переконати компанію відновити співпрацю з Intel.

Колись Apple була одним із найбільших клієнтів Intel. Однак ситуація змінилася після того, як виробник iPhone перейшов на власні процесори серії Apple Silicon. Основним виробничим партнером компанії стала тайванська корпорація TSMC.

Які чипи може виробляти Intel?

Відомий аналітик Apple Мін-Чі Куо раніше повідомляв, що компанія вже почала тестування систем-на-чипі, виготовлених за технологічним процесом Intel 18A-P.

За його інформацією, протягом усього 2026 року Intel має проводити випробувальне виробництво процесорів для Apple. Якщо результати відповідатимуть вимогам замовника, серійне виробництво та постачання можуть стартувати вже у 2027 році.

Очікується, що виготовлення чипів відбуватиметься на заводах Intel в американських штатах Орегон, Аризона та Огайо. Йдеться про процесори для смартфонів iPhone та комп'ютерів Mac. При цьому навіть у разі запуску співпраці Intel не стане головним виробником чипів для Apple. Основні обсяги виробництва, як і раніше, залишаться за TSMC.

Чому ця угода важлива для США?

Потенційне партнерство має не лише технологічне, а й політичне значення. Вашингтон уже кілька років намагається скоротити залежність від азійських виробничих ланцюгів, особливо у сфері напівпровідників.

У своєму повідомленні Трамп також написав: "Ми вирішили допомогти Intel в обмін на 10% їхніх акцій". Ймовірно, він мав на увазі підтримку компанії з боку американської влади.

У серпні 2025 року уряд США дійсно отримав 10-відсоткову частку в Intel. Тоді компанія повідомила, що держава інвестує 8,9 мільярда доларів у звичайні акції виробника мікросхем.

Фінансування частково забезпечили кошти, які раніше були передбачені для Intel у рамках програми CHIPS Act, спрямованої на розвиток внутрішнього виробництва напівпровідників. Іншу частину компанія отримала через програму Secure Enclave.

Що зміниться для Apple?

Якщо інформація про угоду підтвердиться, Apple отримає додаткового виробничого партнера на території США. Це допоможе диверсифікувати постачання компонентів та зменшити ризики, пов'язані з геополітичною напруженістю навколо Тайваню.

Водночас наразі всі повідомлення про остаточне підписання угоди базуються лише на заяві Дональда Трампа. Без офіційних коментарів від Apple та Intel говорити про завершення домовленостей поки що зарано.