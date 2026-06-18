Новий етап еволюції тонких смартфонів

Компанія Apple активно розробляє iPhone Air 2, реліз якого запланували на весну 2027 року. Попри те, що пристрій збереже загальну концепцію та візуальний стиль свого попередника, інженери зосередилися на модернізації найбільш вразливих місць поточної моделі. Згідно з даними Bloomberg, оновлений гаджет отримає суттєві покращення у двох стратегічних напрямках – можливостях камери та тривалості автономної роботи.

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Як змінять камери

Основним нововведенням стане поява другої камери на задній панелі. Прототипи iPhone Air 2, які зараз проходять тестування в Apple, нібито оснащені системою з двох об'єктивів. До існуючої 48-мегапіксельної ширококутної камери розробники додадуть надширококутний модуль.

Це рішення має стати відповіддю на масові побажання користувачів, для яких відсутність додаткових лінз у моделі першого покоління була стримуючим фактором під час покупки. Водночас на телеоб'єктив розраховувати не варто – його відсутність допомагає зберегти мінімальну товщину корпусу та розмежувати Air із лінійкою Pro.

Як прокачають енергоефективність

Другим критично важливим аспектом стане енергоефективність. Враховуючи компактні габарити пристрою, значне фізичне збільшення акумулятора є технологічно складним завданням.

Проте Apple розраховує на новий процесор A20, який виготовлятимуть за 2-нанометровим техпроцесом. Це дозволить не лише підвищити продуктивність, а й суттєво зменшити споживання енергії, що забезпечить довший час роботи без підзарядки навіть без кардинальних змін у розмірі батареї.

Зміни в розкладі

Зміна стратегії релізів також відіграє важливу роль у життєвому циклі новинки. Apple планує розділити випуск смартфонів на два етапи:

Восени 2026 року світ побачить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та перший iPhone Fold.

А вже навесні 2027 року відбудеться прем'єра iPhone Air 2 разом із базовими моделями iPhone 18 та iPhone 18e.

Такий підхід дозволить компанії підтримувати інтерес до своїх продуктів протягом усього року.

Актуальність iPhone Air підтверджують і програмні вимоги майбутньої iOS 27. Як зазначає MacRumors, найпотужніші моделі штучного інтелекту Apple потребуватимуть мінімум 12 гігабайтів оперативної пам'яті. Саме iPhone Air разом із моделями iPhone 17 Pro стануть тими пристроями, які повноцінно підтримуватимуть нові функції, як-от розширені можливості Siri та точніше перетворення мовлення на текст. Це робить лінійку Air не просто стильним аксесуаром, а повноцінним інструментом для роботи з сучасними технологіями.

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Користувачі вже у захваті

Реакція спільноти на новини про розробку другої генерації переважно позитивна. Користувачі на профільних форумах зазначають, що iPhone Air є одним із найвитриваліших смартфонів на ринку завдяки своїй титановій конструкції. Додавання надширококутної камери та оптимізація батареї можуть зробити цей пристрій бестселером серед тих, хто цінує портативність, але не готовий жертвувати якістю знімків.