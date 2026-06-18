Новый этап эволюции тонких смартфонов

Компания Apple активно разрабатывает iPhone Air 2, релиз которого запланирован на весну 2027 года. Несмотря на то, что устройство сохранит общую концепцию и визуальный стиль своего предшественника, инженеры сосредоточились на модернизации наиболее уязвимых мест текущей модели. Согласно данным Bloomberg, обновленный гаджет получит существенные улучшения в двух стратегических направлениях — возможностях камеры и продолжительности автономной работы.

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Как изменятся камеры

Основным нововведением станет появление второй камеры на задней панели. Прототипы iPhone Air 2, которые сейчас проходят тестирование в Apple, якобы оснащены системой из двух объективов. К существующей 48-мегапиксельной широкоугольной камере разработчики добавят сверхширокоугольный модуль.

Это решение должно стать ответом на массовые пожелания пользователей, для которых отсутствие дополнительных линз в модели первого поколения было сдерживающим фактором при покупке. В то же время на телеобъектив рассчитывать не стоит — его отсутствие помогает сохранить минимальную толщину корпуса и разграничить Air с линейкой Pro.

Как повысят энергоэффективность

Вторым критически важным аспектом станет энергоэффективность. Учитывая компактные габариты устройства, значительное увеличение размера аккумулятора представляет собой технологически сложную задачу.

Однако Apple рассчитывает на новый процессор A20, который будут производить по 2-нанометровому технологическому процессу. Это позволит не только повысить производительность, но и существенно снизить энергопотребление, что обеспечит более длительное время работы без подзарядки даже без кардинальных изменений в размере аккумулятора.

Изменения в графике

Изменение стратегии релизов также играет важную роль в жизненном цикле новинки. Apple планирует разделить выпуск смартфонов на два этапа:

Осенью 2026 года мир увидит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый iPhone Fold.

А уже весной 2027 года состоится премьера iPhone Air 2 вместе с базовыми моделями iPhone 18 и iPhone 18e.

Такой подход позволит компании поддерживать интерес к своим продуктам в течение всего года.

Актуальность iPhone Air подтверждают и программные требования будущей iOS 27. Как отмечает MacRumors, самые мощные модели искусственного интеллекта Apple потребуют минимум 12 гигабайт оперативной памяти. Именно iPhone Air вместе с моделями iPhone 17 Pro станут теми устройствами, которые будут полноценно поддерживать новые функции, такие как расширенные возможности Siri и более точное преобразование речи в текст. Это делает линейку Air не просто стильным аксессуаром, а полноценным инструментом для работы с современными технологиями.

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Пользователи уже в восторге

Реакция сообщества на новости о разработке второго поколения в основном положительная. Пользователи на профильных форумах отмечают, что iPhone Air является одним из самых выносливых смартфонов на рынке благодаря своей титановой конструкции. Добавление сверхширокоугольной камеры и оптимизация аккумулятора могут сделать это устройство бестселлером среди тех, кто ценит портативность, но не готов жертвовать качеством снимков.