По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple работает над специальной серией смартфонов, посвященной 20-летию выхода первого iPhone. Согласно новым данным, компания планирует выпустить сразу две модели юбилейного смартфона. Об этом пишет Digitaltrends.

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Какими будут юбилейные iPhone?

Внутри Apple устройства якобы проходят под кодовыми названиями V73 и V74. Ожидается, что они станут преемниками моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и получат схожие размеры экранов.

Главной особенностью новинок может стать полностью обновленный дизайн. Источники утверждают, что смартфоны получат почти безрамочные дисплеи, а стекло будет загибаться по бокам корпуса. Ранее в сети также появлялись слухи об использовании большого количества стекла в конструкции устройства, из-за чего его даже называли одним из самых радикальных редизайнов со времён выхода первого iPhone.

Какой процессор получит смартфон?

Сообщается, что юбилейные модели будут работать на новом процессоре Apple A21, который внутри компании носит кодовое название Naxos.

Чип будет производиться по двухнанометровому технологическому процессу. Если информация подтвердится, это станет очередным важным шагом в развитии мобильных процессоров Apple, позволив повысить производительность и энергоэффективность будущих устройств. Интересно, что этот же процессор, по данным Bloomberg, получит и второе поколение складного iPhone, который разрабатывается под кодовым названием V78.

Apple делает ставку на складные смартфоны

Новая утечка также свидетельствует о долгосрочных планах Apple в отношении сегмента складных устройств.

По информации источников, компания рассчитывает обновлять линейку складных iPhone ежегодно. Это может означать, что разработка будущих поколений таких устройств уже ведётся, а сам формат станет одним из ключевых направлений развития мобильного бизнеса Apple в конце десятилетия.

Пока что официально Apple не подтверждала существование складного iPhone, однако количество утечек об этом продукте продолжает расти.

Юбилейные смартфоны могут стать лишь частью масштабного обновления экосистемы Apple в 2027 году. В частности, компании приписывают подготовку новых наушников AirPods со встроенными камерами. Проект якобы имеет кодовое название B798.

По данным Bloomberg, камеры будут использоваться не для фото- или видеосъемки, а для работы функций искусственного интеллекта. Они помогут голосовому помощнику Siri получать визуальную информацию об окружающем мире. Благодаря этому пользователи смогут задавать вопросы о предметах или объектах, которые находятся рядом.

Изначально такие AirPods планировали представить ещё в 2026 году, однако разработка затянулась из-за трудностей Apple с созданием программного обеспечения для искусственного интеллекта.

Смена руководства и большие планы

Все упомянутые продукты, как утверждают источники Bloomberg, уже находятся на продвинутой стадии разработки. В то же время окончательные сроки запуска могут измениться.

Ожидается, что большинство этих устройств выйдет уже под руководством Джона Тернуса, который должен возглавить Apple после ухода Тима Кука. По имеющейся информации, смена руководства состоится 1 сентября.

Если эти планы будут реализованы, 2027 год может стать одним из самых важных для Apple за последние десятилетия, объединив выпуск юбилейного iPhone, развитие складных смартфонов и запуск нового поколения AI-устройств.