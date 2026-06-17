За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, Apple працює над спеціальною серією смартфонів, присвяченою 20-річчю виходу першого iPhone. Згідно з новими даними, компанія планує випустити одразу дві моделі ювілейного смартфона. Про це пише Digitaltrends.

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Якими будуть ювілейні iPhone?

Усередині Apple пристрої нібито проходять під кодовими назвами V73 і V74. Очікується, що вони стануть наступниками моделей iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max і отримають схожі розміри екранів.

Головною особливістю новинок може стати повністю оновлений дизайн. Джерела стверджують, що смартфони отримають майже безрамкові дисплеї, а скло буде загинатися по боках корпусу. Раніше в мережі також з'являлися чутки про використання великої кількості скла в конструкції пристрою, через що його навіть називали одним із найрадикальніших редизайнів з часів виходу першого iPhone.

Який процесор отримає смартфон?

Повідомляється, що ювілейні моделі працюватимуть на новому процесорі Apple A21, який всередині компанії має кодову назву Naxos.

Чип вироблятиметься за двонанометровим техпроцесом. Якщо інформація підтвердиться, це стане черговим важливим кроком у розвитку мобільних процесорів Apple, дозволивши підвищити продуктивність і енергоефективність майбутніх пристроїв. Цікаво, що цей самий процесор, за даними Bloomberg, отримає й друге покоління складаного iPhone, який розробляється під кодовою назвою V78.

Apple робить ставку на складані смартфони

Новий витік також свідчить про довгострокові плани Apple щодо сегмента складаних пристроїв.

За інформацією джерел, компанія розраховує оновлювати лінійку складаних iPhone щороку. Це може означати, що розробка майбутніх поколінь таких пристроїв уже ведеться, а сам формат стане одним із ключових напрямків розвитку мобільного бізнесу Apple наприкінці десятиліття.

Поки що офіційно Apple не підтверджувала існування складаного iPhone, однак кількість витоків про цей продукт продовжує зростати.

Ювілейні смартфони можуть стати лише частиною масштабного оновлення екосистеми Apple у 2027 році. Зокрема, компанії приписують підготовку нових навушників AirPods із вбудованими камерами. Проєкт нібито має кодову назву B798.

За даними Bloomberg, камери використовуватимуться не для фото- чи відеозйомки, а для роботи функцій штучного інтелекту. Вони допоможуть голосовому помічнику Siri отримувати візуальну інформацію про навколишній світ. Завдяки цьому користувачі зможуть ставити запитання про предмети або об'єкти, які знаходяться поруч.

Спочатку такі AirPods планували представити ще у 2026 році, однак розробка затягнулася через труднощі Apple зі створенням програмного забезпечення для штучного інтелекту.

Зміна керівництва та великі плани

Усі згадані продукти, як стверджують джерела Bloomberg, уже перебувають на просунутій стадії розробки. Водночас остаточні терміни запуску можуть змінитися.

Очікується, що більшість цих пристроїв вийде вже за керівництва Джон Тернус, який має очолити Apple після відходу Тім Кук. За наявною інформацією, зміна керівництва відбудеться 1 вересня.

Якщо ці плани будуть реалізовані, 2027 рік може стати одним із найважливіших для Apple за останні десятиліття, поєднавши вихід ювілейного iPhone, розвиток складаних смартфонів та запуск нового покоління AI-пристроїв.