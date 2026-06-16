Протягом останніх місяців у мережі з'явилася рекордна кількість витоків про перший складаний смартфон Apple. Через це багато аналітиків вважали, що пристрій практично гарантовано дебютує вже восени разом із лінійкою iPhone 18 Pro. Про це пише GSMarena.

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Чому запуск складаного iPhone опинився під питанням?

Однак нові заяви представників компаній із ланцюга постачання Apple можуть свідчити про зміну планів. Генеральний директор виробника оптичних компонентів Largan Precision Лінь Еньпін під час спілкування з інвесторами заявив, що четвертий квартал 2026 року буде більш завантаженим, ніж зазвичай, через графік запуску нових продуктів одного з ключових клієнтів.

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За його словами, частина новинок вийде у третьому кварталі, тоді як запуск інших перенесено на початок наступного року. Хоча керівник не назвав конкретні пристрої, галузеві аналітики припускають, що йдеться саме про перший складаний iPhone, який у витоках фігурує під назвами iPhone Fold або iPhone Ultra.

Що відомо про можливий анонс?

До появи цієї інформації більшість джерел прогнозували, що Apple представить новинку у вересні під час презентації iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

Втім, навіть якщо комерційний запуск буде відкладений, це не означає повної відсутності пристрою на осінньому заході. Компанія вже використовувала подібну стратегію раніше.

Найчастіше експерти згадують приклад iPhone X. Смартфон був офіційно представлений разом із серією iPhone 8, але надійшов у продаж приблизно через місяць після анонсу. Аналогічний сценарій може повторитися і цього разу: Apple може показати складаний смартфон восени, але почати продажі лише у 2027 році.

Apple змінює графік запуску iPhone

Додаткову інтригу створюють повідомлення про нову стратегію випуску смартфонів Apple. За даними інсайдерів, компанія планує розділити презентацію серії iPhone 18 на два етапи.

Перший відбудеться восени 2026 року. Саме тоді очікується дебют iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Деякі джерела також допускають появу окремої моделі Ultra.

Другий етап може відбутися навесні 2027 року. Тоді Apple нібито представить базовий iPhone 18, бюджетний iPhone 18e та наступне покоління надтонкого iPhone Air.

У такій схемі складаний iPhone потенційно може отримати власне вікно запуску на початку 2027 року, не конкуруючи за увагу з іншими моделями компанії.

Чому складаний iPhone настільки важливий для ринку?

Попри можливе перенесення, інтерес до пристрою залишається надзвичайно високим. Сегмент складаних смартфонів уже кілька років активно розвивають виробники на кшталт Samsung, Huawei, Honor та Xiaomi.

Водночас Apple досі утримувалася від виходу на цей ринок, зосереджуючись на відпрацюванні технологій і спостереженні за конкурентами. Саме тому дебют першого складаного iPhone вважається однією з найважливіших подій в індустрії смартфонів за останні роки.

Раніше деякі аналітичні компанії прогнозували, що Apple зможе швидко увійти до трійки найбільших виробників складаних смартфонів уже у 2026 році. Тепер такі оцінки виглядають занадто оптимістичними, якщо запуск справді буде перенесений. Проте експерти не сумніваються, що новинка матиме значний комерційний успіх незалежно від дати виходу. За поточними прогнозами, перший складаний iPhone може розійтися тиражем близько 11 мільйонів пристроїв протягом першого року продажів.