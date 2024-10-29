Перші функції Apple Intelligence відтепер доступні в iOS 18․1, але не для всіх

Набір функцій Apple Intelligence, як відомо, буде виходити поступово. Перша порція надійшла з оновленням iOS 18.1. Приблизно в грудні очікується наступне й значно більше оновлення. Що ж ми отримали цього разу?

Що нового

Після тривалої рекламної кампанії, яка включала анонси, презентації та численні тизери, Apple Intelligence нарешті тут. iOS 18.1 тепер доступна для більшої кількості людей, а не лише для обмеженого кола тестувальників. Однак навіть зараз компанія все одно має обмеження за мовами, країнами, а також пропонує приєднатися до списку очікування. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам, може спробувати перші функції штучного інтелекту від Apple, але, ймовірно, ви не серед них, пише 24 Канал.

Дивіться також Apple представила новий iMac з процесором M4, Apple Intelligence та нанотекстурованим дисплеєм

Інструменти для написання тексту

Майже в будь-якій програмі, де можна виділити текст, ви можете використовувати інструменти Writing Tools. Інструменти написання включають різноманітні рерайти й інші перетворення на основі штучного інтелекту, які можна застосувати до абзаців тексту.

Виділіть текст і натисніть "Інструменти редагування", щоб відкрити нову панель. Потім ви можете вибрати один з декількох варіантів, щоб вичитати або переписати текст, можливо, щоб він звучав більш професійно, весело, лаконічно або стисло. Ви також можете зробити коротке резюме з довгого тексту, створити список ключових моментів або навіть скласти таблицю даних, описаних у тексті.

Також це означає, що ви можете написати новий текст з нуля в будь-якому доступному вікні для введення тексту. Наприклад, ви можете сформулювати повідомлення в месенджері чи на електронній пошті.

Рекламний ролик функції Writing Tools: відео

Резюме сповіщень

Коли ви отримуєте кілька сповіщень від програми, вони зазвичай з'являються групою на екрані блокування. Зазвичай вам потрібно натиснути на групу, щоб розгорнути її та переглянути вміст. За допомогою Apple Intelligence ви можете прочитати автоматично згенерований підсумок усіх сповіщень у серії.

Короткі відомості про сповіщення допоможуть вам швидко прочитати багатолюдні групові чати, галасливі сповіщення новин та інше. Ви можете увімкнути або вимкнути зведення сповіщень для кожної програми. Щоб налаштувати, перейдіть до "Налаштування" – "Сповіщення" – "Підсумковий перегляд".

Покращення Siri

iOS 18.1 містить кілька поліпшень Siri, проте голосовий помічник поки що працює так само, як і раніше. Значніші оновлення можливостей Siri з'являться в наступних випусках iOS 18.

В iOS 18.1 з'явився новий дизайн Siri з підсвічуванням по краях, і ви можете двічі натиснути на індикатор "Додому", щоб набрати текст для Siri замість голосу. Синтезований голос також звучить більш природно, а його розуміння є більш стійким, коли ви спотикаєтесь на словах.

Ви також можете звернутися за допомогою до довідки про продукти Apple, і вона покаже фрагменти з величезної бази знань і документації Apple.

Нові функції програми "Фотографії"

Додаток "Фотографії" в iOS 18.1 отримав три великих поліпшення завдяки Apple Intelligence. По-перше, пошук тепер розуміє більше видів запитів природною мовою, тож ви можете знайти старі фотографії, просто описавши їхній вміст.

По-друге, Clean Up – це нова функція редагування фотографій, яка допомагає швидко видаляти об'єкти та людей з фону сцени. Просто проведіть пальцем по частині фотографії, і вона буде видалена, а порожня область – заповнена допомогою штучного інтелекту.

Нарешті, ви можете створити емоційний фільм "Спогад" за допомогою текстової підказки, яка інтелектуально поєднає фотографії з вашої бібліотеки у короткий ролик.

Функція "Спогад": відео

Режим фокусування зі зменшенням переривань

Новий режим фокусування намагається автоматично сортувати вхідні сповіщення та придушувати все, що не є важливим на цей момент. Режим фокусування "Зменшити переривання" на основі штучного інтелекту аналізує вміст вхідних сповіщень і відфільтровує все, що не є нагальною потребою.

Розумне відключення сповіщень також можна застосувати до інших режимів фокусування, увімкнувши нову опцію "Інтелектуальний прорив і відключення".

Розумні відповіді та зведення в пошті та повідомленнях

Подібно до резюме сповіщень, "Повідомлення" та "Пошта" підсумовують вхідні повідомлення у вашому списку вхідних повідомлень у самій програмі, допомагаючи вам отримати швидке загальне уявлення про всі непрочитані повідомлення без необхідності натискати на кожне з них.

Це особливо корисно для програми "Пошта", де перші кілька рядків електронного листа зазвичай не дуже корисні для опису його змісту. Одним дотиком ви також можете підбити підсумки цілої низки листів у ланцюжку розмови за один раз. А під час написання відповіді нові розумні відповіді зі штучним інтелектом допоможуть вам заощадити час, генеруючи контекстні відповіді.

Транскрипція

У додатку Notes доступна транскрипція телефонних дзвінків і аудіо. Apple може допомогти створити зведення цих транскрипцій.

Як увімкнути Apple Intelligence: список очікування

В iOS 18.1, macOS 15.1 та iPadOS 18.1 Apple Intelligence запускається виключно в США. Щоб отримати доступ до функцій Apple Intelligence, вам потрібно встановити мову вашого пристрою на англійську (США). Підтримка інших мов буде додана в майбутніх оновленнях програмного забезпечення.

Після завантаження оновлення операційної системи, щоб отримати доступ до нових функцій, ви також повинні підписатися на Apple Intelligence. На вашому iPhone перейдіть до Налаштування – Apple Intelligence & Siri та увімкніть перемикач для Apple Intelligence.

На жаль, ви не обов'язково отримаєте доступ до нових блискучих функцій одразу. Спочатку ви повинні приєднатися до списку очікування Apple Intelligence. Це може зайняти кілька годин або кілька днів, щоб потрапити до бета-версії. Після цього ви отримаєте сповіщення про те, що ваш пристрій готовий до використання Apple Intelligence.

Моделі ШІ будуть завантажені на ваш пристрій, використовуючи близько 4 гігабайтів пам'яті.

Які пристрої підтримують Apple Intelligence

Компанія Apple відома тим, що дуже довго підтримує свої смартфони та інші пристрої. Навіть старі моделі отримують нові версії операційних систем зі свіжими функціями. Однак у випадку зі штучним інтелектом все зовсім не так.

Річ у тім, що для обробки запитів потрібна певна кількість ресурсів – оперативної пам'яті, потужності чипа, наявність нейронного рушія та іншого. Достатніми характеристиками можуть похвалитися лише останні iPhone 16 та дві моделі Pro в лінійці iPhone15.

Ось повний список усіх iPhone, які зможуть отримати Apple Intelligence:

iPhone 16.

iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro Max.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

Список комп'ютерів Mac, які зможуть отримати Apple Intelligence:

M4 iMac.

M3 MacBook Air.

M2 MacBook Air.

M1 MacBook Air.

M3 MacBook Pro.

M2 MacBook Pro.

M1 MacBook Pro.

M3 iMac.

M1 iMac.

M2 Mac mini.

M1 Mac mini.

M2 Mac Studio.

M1 Mac Studio.

M2 Mac Pro.

Список планшетів iPad, які зможуть отримати Apple Intelligence:

M4 iPad Pro.

M2 iPad Pro.

M1 iPad Pro.

M2 iPad Air.

M1 iPad Air.

iPad mini (A17 Pro).

Apple анонсує підтримку більшої кількості мов

Поки що інструменти Apple Intelligence доступні лише англійською мовою. Раніше ми чули, що більше мов додадуть десь у 2025 році, але точних термінів ніхто не вказував. Тепер компанія оголосила про чіткі плани розгортання.

Згідно з офіційним повідомленням, підтримка більшої кількості мов з'явиться в Apple Intelligence у квітні 2025 року. У списку згадуються французька, німецька, італійська, японська, корейська, португальська, іспанська, в’єтнамська, китайська "та інші мови". Потенційно серед цих інших мов може бути й українська, але її компанія наразі не згадала.

Але перед цим, у грудні, Apple Intelligence стане доступним для локалізованої англійської мови в Австралії, Канаді, Ірландії, Новій Зеландії, Південній Африці та Великій Британії.

Причини затримки у Європі

Користувачі з Європейського Союзу отримають Apple Intelligence трохи пізніше, ніж інші, оскільки Apple намагається переконатись, що дотрималась усіх місцевих законів, яких останнім часом з'являється там усе більше. Серед них – антимонопольне законодавство, представлене Законом про цифрові ринки.

На європейській версії свого сайту Apple підтвердила, що запустить Apple Intelligence в ЄС у квітні наступного року. Судячи з усього, ШІ запуститься там разом із підтримкою нових місцевих мов.

Однак цікавим моментом є те, що антимонопольне законодавство ЄС впливає лише на iPhone та iPad, тож європейські користувачі Mac можуть спробувати запустити Apple Intelligence вже зараз на комп'ютерах з macOS Sequoia 15.1, але лише англійською.

Незабаром з'являться інші функції

У планах Apple є ще багато чого цікавого. У грудні повинна вийти iOS 18.2, яка включатиме Playground, Genmoji, інтеграцію з ChatGPT та Visual Intelligence для iPhone 16.

У 2025 році з'явиться новий розділ "Пріоритети" для сповіщень на екрані блокування, а Siri отримає можливість виконувати дії з додатків і розуміти ваш особистий контекст.