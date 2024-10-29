Что нового

После длительной рекламной кампании, которая включала анонсы, презентации и многочисленные тизеры, Apple Intelligence наконец здесь. iOS 18.1 теперь доступна для большего количества людей, а не только для ограниченного круга тестировщиков. Однако даже сейчас компания все равно имеет ограничения по языкам, странам, а также предлагает присоединиться к списку ожидания. Каждый, кто соответствует установленным требованиям, может попробовать первые функции искусственного интеллекта от Apple, но, вероятно, вы не среди них, пишет 24 Канал.

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Инструменты для написания текста

Почти в любой программе, где можно выделить текст, вы можете использовать инструменты Writing Tools. Инструменты написания включают разнообразные рерайты и другие преобразования на основе искусственного интеллекта, которые можно применить к абзацам текста.

Выделите текст и нажмите "Инструменты редактирования", чтобы открыть новую панель. Затем вы можете выбрать один из нескольких вариантов, чтобы вычитать или переписать текст, возможно, чтобы он звучал более профессионально, весело, лаконично или сжато. Вы также можете сделать краткое резюме из длинного текста, создать список ключевых моментов или даже составить таблицу данных, описанных в тексте.

Также это означает, что вы можете написать новый текст с нуля в любом доступном окне для ввода текста. Например, вы можете сформулировать сообщение в мессенджере или на электронной почте.

Рекламный ролик функции Writing Tools: видео

Резюме уведомлений

Когда вы получаете несколько уведомлений от приложения, они обычно появляются группой на экране блокировки. Обычно вам нужно нажать на группу, чтобы развернуть ее и просмотреть содержимое. С помощью Apple Intelligence вы можете прочитать автоматически сгенерированный итог всех уведомлений в серии.

Краткие сведения об уведомлениях помогут вам быстро прочитать многолюдные групповые чаты, шумные уведомления новостей и прочее. Вы можете включить или выключить сводку уведомлений для каждого приложения. Чтобы настроить, перейдите в "Настройки" – "Оповещения" – "Итоговый просмотр".

Улучшения Siri

iOS 18.1 содержит несколько улучшений Siri, однако голосовой помощник пока что работает так же, как и раньше. Более значительные обновления возможностей Siri появятся в следующих выпусках iOS 18.

В iOS 18.1 появился новый дизайн Siri с подсветкой по краям, и вы можете дважды нажать на индикатор "Домой", чтобы набрать текст для Siri вместо голоса. Синтезированный голос также звучит более естественно, а его понимание является более устойчивым, когда вы спотыкаетесь на словах.

Вы также можете обратиться за помощью к справке о продуктах Apple, и она покажет фрагменты из огромной базы знаний и документации Apple.

Новые функции приложения "Фотографии"

Приложение "Фотографии" в iOS 18.1 получило три больших улучшения благодаря Apple Intelligence. Во-первых, поиск теперь понимает больше видов запросов на естественном языке, так что вы можете найти старые фотографии, просто описав их содержимое.

Во-вторых, Clean Up – это новая функция редактирования фотографий, которая помогает быстро удалять объекты и людей с фона сцены. Просто проведите пальцем по части фотографии, и она будет удалена, и пустая область – заполнена с помощью искусственного интеллекта.

Наконец, вы можете создать эмоциональный фильм "Воспоминание" с помощью текстовой подсказки, которая интеллектуально объединит фотографии из вашей библиотеки в короткий ролик.

Функция "Воспоминание": видео

Режим фокусировки с уменьшением прерываний

Новый режим фокусировки пытается автоматически сортировать входящие уведомления и подавлять все, что не является важным на данный момент. Режим фокусировки "Уменьшить прерывания" на основе искусственного интеллекта анализирует содержимое входящих уведомлений и отфильтровывает все, что не является насущной необходимостью.

Умное отключение уведомлений также можно применить к другим режимам фокусировки, включив новую опцию "Интеллектуальный прорыв и отключение".

Умные ответы и сводки в почте и сообщениях

Подобно резюме уведомлений, "Сообщения" и "Почта" суммируют входящие сообщения в вашем списке входящих сообщений в самом приложении, помогая вам получить быстрое общее представление обо всех непрочитанных сообщениях без необходимости нажимать на каждое из них.

Это особенно полезно для программы "Почта", где первые несколько строк электронного письма обычно не очень полезны для описания его содержания. Одним касанием вы также можете подвести итоги целого ряда писем в цепочке разговора за один раз. А при написании ответа новые умные ответы с искусственным интеллектом помогут вам сэкономить время, генерируя контекстные ответы.

Транскрипция

В приложении Notes доступна транскрипция телефонных звонков и аудио. Apple может помочь создать сводку этих транскрипций.

Как включить Apple Intelligence: список ожидания

В iOS 18.1, macOS 15.1 и iPadOS 18.1 Apple Intelligence запускается исключительно в США. Чтобы получить доступ к функциям Apple Intelligence, вам нужно установить язык вашего устройства на английский (США). Поддержка других языков будет добавлена в будущих обновлениях программного обеспечения.

После загрузки обновления операционной системы, чтобы получить доступ к новым функциям, вы также должны подписаться на Apple Intelligence. На вашем iPhone перейдите в Настройки – Apple Intelligence & Siri и включите переключатель для Apple Intelligence.

К сожалению, вы не обязательно сразу получите доступ к новым блестящим функциям сразу. Сначала вы должны присоединиться к списку ожидания Apple Intelligence. Это может занять несколько часов или несколько дней, чтобы попасть в бета-версию. После этого вы получите уведомление о том, что ваше устройство готово к использованию Apple Intelligence.

Модели ИИ будут загружены на ваше устройство, используя около 4 гигабайт памяти.

Какие устройства поддерживают Apple Intelligence

Компания Apple известна тем, что очень долго поддерживает свои смартфоны и другие устройства. Даже старые модели получают новые версии операционных систем со свежими функциями. Однако в случае с искусственным интеллектом все совсем не так.

Дело в том, что для обработки запросов требуется определенное количество ресурсов – оперативной памяти, мощности чипа, наличие нейронного движка и прочего. Достаточными характеристиками могут похвастаться только последние iPhone 16 и две модели Pro в линейке iPhone15.

Вот полный список всех iPhone, которые смогут получить Apple Intelligence:

iPhone 16.

iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro Max.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

Список компьютеров Mac, которые смогут получить Apple Intelligence:

M4 iMac.

M3 MacBook Air.

M2 MacBook Air.

M1 MacBook Air.

M3 MacBook Pro.

M2 MacBook Pro.

M1 MacBook Pro.

M3 iMac.

M1 iMac.

M2 Mac mini.

M1 Mac mini.

M2 Mac Studio.

M1 Mac Studio.

M2 Mac Pro.

Список планшетов iPad, которые смогут получить Apple Intelligence:

M4 iPad Pro.

M2 iPad Pro.

M1 iPad Pro.

M2 iPad Air.

M1 iPad Air.

iPad mini (A17 Pro).

Apple анонсирует поддержку большего количества языков

Пока что инструменты Apple Intelligence доступны только на английском языке. Ранее мы слышали, что больше языков добавят где-то в 2025 году, но точных сроков никто не указывал. Теперь компания объявила о четких планах развертывания.

Согласно официальному сообщению, поддержка большего количества языков появится в Apple Intelligence в апреле 2025 года. В списке упоминаются французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, испанский, вьетнамский, китайский "и другие языки". Потенциально среди этих других языков может быть и украинский, но его компания пока не упомянула.

Но перед этим, в декабре, Apple Intelligence станет доступным для локализованного английского языка в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Южной Африке и Великобритании.

Причины задержки в Европе

Пользователи из Европейского Союза получат Apple Intelligence чуть позже, чем другие, поскольку Apple пытается убедиться, что придерживается всех местных законов, которых в последнее время появляется там все больше. Среди них – антимонопольное законодательство, представлено Законом о цифровых рынках.

На европейской версии своего сайта Apple подтвердила, что запустит Apple Intelligence в ЕС в апреле следующего года. Судя по всему, ИИ запустится там вместе с поддержкой новых местных языков.

Однако интересным моментом является то, что антимонопольное законодательство ЕС влияет только на iPhone и iPad, поэтому европейские пользователи Mac могут попробовать запустить Apple Intelligence уже сейчас на компьютерах с macOS Sequoia 15.1, но только на английском.

Вскоре появятся другие функции

В планах Apple есть еще много чего интересного. В декабре должна выйти iOS 18.2, которая будет включать Playground, Genmoji, интеграцию с ChatGPT и Visual Intelligence для iPhone 16.

В 2025 году появится новый раздел "Приоритеты" для уведомлений на экране блокировки, а Siri получит возможность выполнять действия из приложений и понимать ваш личный контекст.