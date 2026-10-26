Apple представила iPad mini з OLED-екраном і процесором A20 Pro

Apple представила iPad mini 2026 року з OLED-дисплеєм діагоналлю 8,5 дюйма, процесором A20 Pro та акустичною системою з динаміками під екраном. Ціна стартує від 699 доларів.

Головним оновленням iPad mini 2026 року став OLED-дисплей Super Retina XDR діагоналлю 8,5 дюйма з роздільною здатністю 2316 × 1512 пікселів. Apple також зменшила рамки навколо екрана та заявляє про пікову яскравість до 1200 ніт. Про це пише GSMarena.

Який екран отримав новий iPad mini

Для пристрою доступне опційне скло з нанотекстурою, яке зменшує відблиски. Планшет підтримує Apple Pencil Pro та Apple Pencil із роз'ємом USB-C. Фронтальна камера на 12 Мп із функцією Center Stage розташована на горизонтальній стороні корпусу.

Водночас Apple не додала підтримку ProMotion. Частота оновлення екрана залишилася на рівні 60 Гц, хоча технологія ProMotion у деяких інших пристроях компанії забезпечує вищу частоту оновлення та плавнішу анімацію.

Чим відрізняються версії процесора A20 Pro

Новий iPad mini працює на Apple A20 Pro, однак характеристики чипа залежать від обсягу вбудованої пам'яті. У версіях на 128 і 256 ГБ використовують процесор зі зменшеною кількістю ядер CPU – п'ять замість шести у моделі на 512 ГБ. За специфікацією, молодші конфігурації також мають на одне енергоефективне ядро менше та вдвічі меншу продуктивність нейронного процесора (NPU).

В інших характеристиках ці версії не відрізняються. Водночас різниця в конфігурації чипа може впливати на продуктивність у завданнях, пов'язаних із обчисленнями та штучним інтелектом.

Ще одне оновлення стосується звуку. Apple перенесла два динаміки під дисплей, створивши систему Acoustic Display. За заявою компанії, вона забезпечує гучніше звучання та виразніші низькі частоти. Спеціальні високочастотні динаміки розташовані між склом і алюмінієвим корпусом, щоб покращити відтворення високих частот.

Які ще характеристики та скільки коштує планшет

Корпус нового iPad mini має товщину 5,4 мм, а вага становить 255 г. Для порівняння, попередня модель мала товщину 6,3 мм і важила 297 г. Планшет також отримав захист від води та пилу за стандартом IP67. Бездротові можливості включають Wi-Fi 7. Версія з підтримкою мобільного зв'язку працює в мережах 5G у діапазоні Sub-6 ГГц, використовує eSIM і модем Apple C2.

Ємність акумулятора становить 18,9 Вт·год. Заряджання відбувається через USB-C, який підтримує передавання даних зі швидкістю до 10 Гбіт/с. За даними Apple, у разі використання адаптера потужністю від 35 Вт акумулятор можна зарядити до 50% за 30 хвилин.

Планшет доступний у кольорах Midnight і Starlight. Вартість версії з Wi-Fi та 128 ГБ пам'яті починається від 699 доларів. Конфігурація на 256 ГБ коштує 799 доларів, а модель на 512 ГБ – 999 доларів. Ціни в Європі становлять відповідно 749, 879 і 1129 євро.