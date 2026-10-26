Apple представила iPad mini с OLED-экраном и процессором A20 Pro

Главным обновлением iPad mini 2026 года стал OLED-дисплей Super Retina XDR диагональю 8,5 дюйма с разрешением 2316 × 1512 пикселей. Apple также уменьшила рамки вокруг экрана и заявляет о пиковой яркости до 1200 нит. Об этом пишет GSMarena.

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Какой экран получил новый iPad mini

Для устройства доступно опциональное стекло с нанотекстурой, которое уменьшает блики. Планшет поддерживает Apple Pencil Pro и Apple Pencil с разъемом USB-C. Фронтальная камера на 12 Мп с функцией Center Stage расположена на горизонтальной стороне корпуса.

В то же время Apple не добавила поддержку ProMotion. Частота обновления экрана осталась на уровне 60 Гц, хотя технология ProMotion в некоторых других устройствах компании обеспечивает более высокую частоту обновления и более плавную анимацию.

Чем отличаются версии процессора A20 Pro

Новый iPad mini работает на Apple A20 Pro, однако характеристики чипа зависят от объема встроенной памяти. В версиях на 128 и 256 ГБ используется процессор с уменьшенным количеством ядер CPU – пять вместо шести в модели на 512 ГБ. Согласно спецификации, более простые конфигурации также имеют на одно энергоэффективное ядро меньше и вдвое меньшую производительность нейронного процессора (NPU).

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По остальным характеристикам эти версии не отличаются. В то же время разница в конфигурации чипа может влиять на производительность при выполнении задач, связанных с вычислениями и искусственным интеллектом.

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Еще одно обновление касается звука. Apple перенесла два динамика под дисплей, создав систему Acoustic Display. По заявлению компании, она обеспечивает более громкое звучание и более выразительные низкие частоты. Специальные высокочастотные динамики расположены между стеклом и алюминиевым корпусом, чтобы улучшить воспроизведение высоких частот.

Какие еще характеристики и сколько стоит планшет

Корпус нового iPad mini имеет толщину 5,4 мм, а вес составляет 255 г. Для сравнения: предыдущая модель имела толщину 6,3 мм и весила 297 г. Планшет также получил защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Беспроводные возможности включают Wi-Fi 7. Версия с поддержкой мобильной связи работает в сетях 5G в диапазоне Sub-6 ГГц, использует eSIM и модем Apple C2.

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Емкость аккумулятора составляет 18,9 Вт·ч. Зарядка осуществляется через USB-C, который поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с. По данным Apple, при использовании адаптера мощностью от 35 Вт аккумулятор можно зарядить до 50% за 30 минут.

Планшет доступен в цветах Midnight и Starlight. Стоимость версии с Wi-Fi и 128 ГБ памяти начинается от 699 долларов. Конфигурация на 256 ГБ стоит 799 долларов, а модель на 512 ГБ – 999 долларов. Цены в Европе составляют соответственно 749, 879 и 1129 евро.