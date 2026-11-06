Apple може прибрати Action Button в iPhone та об’єднати її з Camera Control

Apple нібито планує об’єднати кнопку Action Button із Camera Control у майбутніх моделях iPhone. Окрема кнопка зникне, а її функції перенесуть на елемент керування камерою.

Apple може змінити конструкцію кнопок в iPhone, об’єднавши Action Button із Camera Control. Про це повідомив інсайдер Instant Digital у дописі на китайській платформі Weibo, на який звернуло увагу видання MacRumors.

Як Apple хоче об’єднати дві кнопки?

За його інформацією, новий елемент керування працюватиме у двох режимах:

коротке натискання відкриватиме камеру;

тривале натискання запускатиме функцію, призначену для Action Button.

Таким чином, окрема Action Button зникне, але користувачі зможуть і надалі призначати на кнопку власні команди. Camera Control при цьому залишиться на своєму місці.

Такий підхід зберігає звичну логіку роботи обох елементів. Зараз коротке натискання Camera Control відкриває камеру, а Action Button активує призначену функцію після тривалого натискання.

Чому Apple може відмовитися від окремої кнопки?

Action Button з’явилася в iPhone 15 Pro у 2023 році та замінила традиційний перемикач беззвучного режиму. Її можна налаштувати для запуску різних функцій: ліхтарика, режиму фокусування, швидких команд, перекладу та інших інструментів.

Водночас Camera Control дебютувала в лінійці iPhone 16 і отримала неоднозначні відгуки. Частина оглядачів критикувала складність керування, ергономіку та практичну користь кнопки.

Об’єднання двох елементів могло б зробити Camera Control функціональнішою, а також зменшити кількість фізичних кнопок на корпусі. Це потенційно спростило б виробництво та зменшило ризик плутанини між сусідніми елементами керування.

Є й інша підказка: складаний iPhone Duo вже вийшов без окремої Action Button, хоча Camera Control у ньому зберегли. Це може свідчити про те, що Apple розглядає відмову від окремої кнопки і в інших моделях.

Коли можуть змінити конструкцію iPhone?

За словами Instant Digital, нововведення можуть з’явитися в моделях iPhone, які Apple випустить у другій половині 2027 року. Це може збігтися з підготовкою смартфонів до 20-річчя iPhone.

Раніше також з’являлися чутки про спрощення конструкції Camera Control для лінійки iPhone 18. Тоді йшлося про можливу відмову від ємнісного сенсорного шару на користь датчика натискання, що мало б зменшити вартість виробництва без втрати основних функцій. Однак ця зміна не відбулася.

Поки невідомо, чи пов’язані попередні чутки з новою ідеєю об’єднання кнопок. Також Apple ще не підтвердила жодної з цих змін. Назви майбутніх моделей залишаються невідомими: компанія може використати позначення iPhone 19 Pro, iPhone 20 Pro або інший варіант.