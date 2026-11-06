Apple может убрать Action Button в iPhone и объединить ее с Camera Control

Apple может изменить конструкцию кнопок в iPhone, объединив Action Button с Camera Control. Об этом сообщил инсайдер Instant Digital в посте на китайской платформе Weibo, на который обратило внимание издание MacRumors.

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Как Apple планирует объединить две кнопки?

По его информации, новый элемент управления будет работать в двух режимах:

короткое нажатие открывает камеру;

длительное нажатие запускает функцию, назначенную для Action Button.

Таким образом, отдельная кнопка Action Button исчезнет, но пользователи смогут и в дальнейшем назначать на эту кнопку собственные команды. При этом Camera Control останется на прежнем месте.

Такой подход сохраняет привычную логику работы обоих элементов. Сейчас короткое нажатие на кнопку Camera Control открывает камеру, а кнопка Action Button активирует назначенную функцию при длительном нажатии.

Почему Apple может отказаться от отдельной кнопки?

Кнопка Action Button появилась в iPhone 15 Pro в 2023 году и заменила традиционный переключатель бесшумного режима. Ее можно настроить для запуска различных функций: фонарика, режима фокусировки, быстрых команд, перевода и других инструментов.

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В то же время функция Camera Control дебютировала в линейке iPhone 16 и получила неоднозначные отзывы. Часть обозревателей критиковала сложность управления, эргономику и практическую полезность этой кнопки.

Объединение двух элементов могло бы сделать Camera Control более функциональным, а также уменьшить количество физических кнопок на корпусе. Это потенциально упростило бы производство и снизило риск путаницы между соседними элементами управления.

Есть и еще одна подсказка: складной iPhone Duo уже вышел без отдельной кнопки Action Button, хотя функцию Camera Control в нем сохранили. Это может свидетельствовать о том, что Apple рассматривает возможность отказа от отдельной кнопки и в других моделях.

Когда могут изменить конструкцию iPhone?

По данным Instant Digital, эти нововведения могут появиться в моделях iPhone, которые Apple выпустит во второй половине 2027 года. Это может совпасть с подготовкой смартфонов к 20-летию iPhone.

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Ранее также ходили слухи об упрощении конструкции Camera Control для линейки iPhone 18. Тогда речь шла о возможном отказе от емкостного сенсорного слоя в пользу датчика нажатия, что должно было снизить стоимость производства без потери основных функций. Однако этого изменения не произошло.

Пока неизвестно, связаны ли предыдущие слухи с новой идеей объединения кнопок. Кроме того, Apple пока не подтвердила ни одно из этих изменений. Названия будущих моделей остаются неизвестными: компания может использовать обозначения iPhone 19 Pro, iPhone 20 Pro или другой вариант.