Apple могла відкласти або взагалі скасувати перехід iMac на OLED-дисплеї. Замість дорожчих панелей компанія розглядає можливість використання вдосконалених LCD-екранів.

Apple поступово переводить свої пристрої на OLED-дисплеї. Цю технологію вже використовують iPhone та iPad Pro, а у 2026 році вона з’явилася в MacBook Pro та iPad mini. Наступними кандидатами на оновлення мали стати настільні комп’ютери iMac. Про це пише Digitaltrends.

Чому Apple може відмовитися від OLED?

Однак, за інформацією південнокорейського видання The Elec, Apple обговорює із Samsung Display можливість перенесення термінів розробки OLED-панелей для iMac або повного закриття проєкту. Наразі сторони зосереджені на відтермінуванні запуску та оцінюванні ринкової ситуації, повідомило виданню джерело в галузі.

Головна перешкода – вартість виробництва. Настільні комп’ютери продаються значно меншими обсягами, ніж смартфони та ноутбуки. Тому використання дорогих OLED-панелей може суттєво збільшити кінцеву ціну iMac. На рішення Apple також може впливати досвід із планшетами. Після переходу iPad Pro на OLED у 2024 році його продажі не виправдали очікувань. За прогнозами, у 2026 році постачання дисплейних панелей для цієї моделі скоротяться приблизно на 18% – із 6 до 4,9 мільйона одиниць.

Ще один фактор – подорожчання пам’яті, яке збільшує витрати на виробництво пристроїв. Видання також пов’язує перегляд стратегії з приходом Джона Тернуса на посаду генерального директора Apple у вересні 2026 року.

Який дисплей отримають наступні iMac?

Якщо інформація The Elec підтвердиться, майбутні iMac можуть зберегти LCD-екрани замість переходу на OLED. Зовнішній вигляд комп’ютерів при цьому, ймовірно, суттєво не зміниться.

Раніше Apple розглядала можливість випуску OLED-версії iMac у 2029 або 2030 році. Над 24-дюймовими панелями для комп’ютера працювали Samsung Display і LG Display. Тепер компанія, за даними джерел видання, звертається до постачальників LCD-дисплеїв, зокрема BOE, щодо панелей для пристроїв, які можуть вийти приблизно в той самий період.

Поки що Apple офіційно не оголошувала про зміну планів. Тому йдеться про можливе перенесення або скасування OLED-версії, а не про остаточне рішення компанії.