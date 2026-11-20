Apple постепенно переводит свои устройства на OLED-дисплеи. Эта технология уже используется в iPhone и iPad Pro, а в 2026 году она появится в MacBook Pro и iPad mini. Следующими кандидатами на обновление должны были стать настольные компьютеры iMac. Об этом пишет Digitaltrends.

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Почему Apple может отказаться от OLED?

Однако, по информации южнокорейского издания The Elec, Apple обсуждает с Samsung Display возможность переноса сроков разработки OLED-панелей для iMac или полного закрытия проекта. В настоящее время стороны сосредоточены на отсрочке запуска и оценке рыночной ситуации, сообщил изданию источник в отрасли.

Главное препятствие – стоимость производства. Настольные компьютеры продаются в значительно меньших объемах, чем смартфоны и ноутбуки. Поэтому использование дорогих OLED-панелей может существенно увеличить конечную цену iMac. На решение Apple также может повлиять опыт с планшетами. После перехода iPad Pro на OLED в 2024 году его продажи не оправдали ожиданий. По прогнозам, в 2026 году поставки дисплейных панелей для этой модели сократятся примерно на 18% – с 6 до 4,92 миллиона единиц.

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Еще один фактор – подорожание памяти, которое увеличивает затраты на производство устройств. Издание также связывает пересмотр стратегии с приходом Джона Тернуса на пост генерального директора Apple в сентябре 2026 года.

Какой дисплей получат следующие iMac?

Если информация The Elec подтвердится, будущие iMac могут сохранить LCD-экраны вместо перехода на OLED. Внешний вид компьютеров при этом, вероятно, существенно не изменится.

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Ранее Apple рассматривала возможность выпуска OLED-версии iMac в 2029 или 2030 году. Над 24-дюймовыми панелями для компьютера работали Samsung Display и LG Display. Теперь компания, по данным источников издания, обращается к поставщикам LCD-дисплеев, в частности к BOE, что касается панелей для устройств, которые могут выйти примерно в тот же период.

Пока что Apple официально не объявляла об изменении планов. Поэтому речь идет о возможном переносе или отмене OLED-версии, а не об окончательном решении компании.