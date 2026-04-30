Vision Pro не виправдав очікувань: Apple змінює стратегію

Apple, схоже, переглядає майбутнє гарнітури Vision Pro. Попри оновлення у 2025 році, пристрій не став масовим, а компанія вже переорієнтовує ресурси на інші напрямки.

Apple фактично призупинила розвиток гарнітури Apple Vision Pro. Формально пристрій не знятий із продажу – версія з чипом M5 досі доступна за ціною 3499 доларів – однак внутрішні команди, які працювали над продуктом, були розподілені між іншими проєктами. Наразі немає підтверджених планів щодо наступного покоління. Про це пише MacRumors.

Чому Vision Pro не став проривом для Apple?

Оновлення Vision Pro наприкінці 2025 року мало стати другим шансом для пристрою. Гарнітура отримала продуктивніший процесор, покращене кріплення та вдосконалений дисплей. Втім, це не допомогло – попит залишився слабким, а рівень повернень, за повідомленнями, став одним із найвищих серед сучасних продуктів Apple. Загалом за весь час вдалося продати близько 600 тисяч одиниць.

Головні проблеми Vision Pro виявилися не технічними. Висока вага пристрою, значна ціна та дискомфорт під час тривалого використання стали ключовими факторами, які стримували інтерес користувачів. Навіть якісний дисплей і потужне "залізо" не змогли компенсувати ці недоліки.

Як пише Digitaltrends, альтернативний проєкт Vision Air, який мав бути легшим і доступнішим варіантом гарнітури, також було скасовано ще минулого року. Це фактично залишило Apple без чіткої стратегії розвитку у сегменті VR. Додатковим сигналом стала зміна ролі керівника напряму Vision Pro Майка Роквелла – він перейшов до роботи над голосовим асистентом Siri.

Замість розвитку повноцінних систем "просторових обчислень" компанія зміщує фокус на більш компактні рішення – розумні окуляри. За попередніми даними, перша версія такого пристрою може навіть не отримати вбудованого дисплея, що виглядає менш амбітно, але більш практично.

При цьому технології Vision Pro складно адаптувати до формату окулярів через високе енергоспоживання. Це означає, що Apple фактично починає розробку нового продукту з нуля, залишаючи Vision Pro як дорогий експеримент.

Повернення бренду Apple Vision Pro у майбутньому не виключене, але лише за умови появи більш зручного формфактора. Наразі ж гарнітура, яка мала задати новий стандарт, ризикує залишитися лише епізодом в історії компанії.