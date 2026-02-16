Apple готує хвилю новинок – чого чекати вже найближчим часом

Після стриманого початку року компанія Apple переходить до активної фази. У найближчі тижні очікується одразу кілька анонсів, які охоплюють лінійку Mac, планшети та навіть новий смартфон. Джерела говорять про оновлення різних категорій – від доступних ноутбуків до професійних моделей.

Apple планує представити кілька нових Mac і пов'язаних із ними продуктів упродовж найближчих тижнів. Серед головних новинок – одразу кілька ноутбуків і принаймні один новий зовнішній дисплей. Про це пише видання Марк Гурман з Bloomberg.

Які пристрої Apple покаже вже у березні?

Найбільший інтерес викликає бюджетний MacBook із процесором A18 Pro. Йдеться про модель із дисплеєм трохи менше ніж 13 дюймів, яка, за попередніми даними, отримає кілька кольорових варіантів корпусу. Такий крок може означати спробу Apple активніше зайти в сегмент доступніших ноутбуків і залучити нову аудиторію.

Окрім цього, готується оновлення лінійки MacBook Air із чипом M5. Очікується, що ця модель отримає переважно технічне покращення без суттєвих змін у дизайні. Також компанія планує представити MacBook Pro з процесорами M5 Pro та M5 Max. Вони стануть продовженням серії після базової версії M5, яка з'явилася восени минулого року.

Окремої уваги заслуговує категорія дисплеїв. Apple, як стверджують джерела, працює щонайменше над одним новим зовнішнім монітором для Mac. Очікується вища частота оновлення екрана та покращена якість зображення. Це важливий сигнал для професійних користувачів, адже компанія не надто активно оновлює лінійку зовнішніх дисплеїв.

Як пише 9to5mac, за попередніми даними, презентація нових MacBook Pro може відбутися вже на початку березня – орієнтовно в межах циклу macOS 26.3. Також повідомляється, що компанія готує окремий захід протягом цього місяця.

Втім, Mac – не єдина категорія, яка отримає оновлення. У найближчий час очікується реліз iPhone 17e – нової модифікації смартфона, яка має доповнити актуальну лінійку. Крім того, Apple готує базову версію iPad нового покоління та iPad Air із чипом M4.

Таким чином, найближчі тижні можуть стати одними з найнасиченіших для компанії з початку року. Apple одночасно оновлює кілька ключових напрямів – від ноутбуків до планшетів і смартфонів, що свідчить про масштабну весняну стратегію запусків.