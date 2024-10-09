Пішла епоха: Apple оголосила плеєри iPod Nano та iPod Shuffle "застарілими" – що це означає

Компанія Apple офіційно додала iPod Nano та iPod Shuffle до переліку застарілих продуктів. Це означає, що тепер ремонт та обслуговування цих пристроїв більше не доступні в магазинах Apple або через авторизованих постачальників послуг Apple.

Останні версії iPod Nano сьомого покоління та iPod Shuffle четвертого покоління були випущені у 2015 році, а у 2017 році Apple припинила випуск обох продуктів. Тепер вони офіційно застаріли і більше не підлягають сервісному обслуговуванню, за винятком спеціальної 10-річної програми заміни акумуляторів для MacBook.

А тим часом Надзвичайно рідкісний і коштовний прототип комп'ютера Apple виставили на аукціон

iPhone 6 теж визнано офіційно застарілим

Поряд з пристроями iPod, iPhone 6 також поповнив ряди застарілих продуктів. Хоча Apple вже оголосила iPhone 6 Plus застарілим у квітні, менший за розміром iPhone 6 довше залишався доступним у деяких країнах, що затримувало його включення до списку до сьогоднішнього дня.

Крім того, Apple внесла до списку "вінтажних" продуктів 12-дюймовий MacBook 2017 року випуску та iPad шостого покоління. Пристрої вважаються "вінтажними", коли з моменту припинення їх продажу минуло п'ять років, і вони залишаються придатними до використання ще два роки, за умови наявності запчастин.

Продукція Apple створена для того, щоб служити довго. Вони виготовлені з міцних матеріалів, які були ретельно протестовані в нашій лабораторії тестування надійності. Чим довше ви користуєтеся вашим продуктом, тим краще для планети,

– заявили у компанії.

Дивіться також Apple готує абсолютно нову операційну систему, і ось який пристрій з нею працюватиме