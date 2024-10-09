Последние версии iPod Nano седьмого поколения и iPod Shuffle четвертого поколения были выпущены в 2015 году, а в 2017 году Apple прекратила выпуск обоих продуктов. Теперь они официально устарели и больше не подлежат сервисному обслуживанию, за исключением специальной 10-летней программы замены аккумуляторов для MacBook.

А тем временем Чрезвычайно редкий и ценный прототип компьютера Apple выставили на аукцион

iPhone 6 тоже признан официально устаревшим

Наряду с устройствами iPod, iPhone 6 также пополнил ряды устаревших продуктов. Хотя Apple уже объявила iPhone 6 Plus устаревшим в апреле, меньший по размеру iPhone 6 дольше оставался доступным в некоторых странах, что задерживало его включение в список до сегодняшнего дня.

Кроме того, Apple внесла в список "винтажных" продуктов 12-дюймовый MacBook 2017 года выпуска и iPad шестого поколения. Устройства считаются "винтажными", когда с момента прекращения их продаж прошло пять лет, и они остаются пригодными к использованию еще два года, при условии наличия запчастей.

Продукция Apple создана для того, чтобы служить долго. Они изготовлены из прочных материалов, которые были тщательно протестированы в нашей лаборатории тестирования надежности. Чем дольше вы пользуетесь вашим продуктом, тем лучше для планеты,

– заявили в компании.

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Более подробную информацию о послегарантийном обслуживании продукции Apple можно найти на официальном сайте компании.