Что известно об этом Macintosh 1983 года

Прототип #M0001 оснащен собственным дисководом Apple "Twiggy". Apple быстро отказалась от дизайна "Twiggy" из-за проблем с производительностью, а взамен взяла дисководы от Sony. Поэтому таких компьютеров в мире не просто очень мало – их всего два, что делает лот весьма ценным для коллекционеров, говорится на сайте Bonhams.

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Какой же может быть цена? Начальная стоимость сказана на сайте как "80 000 – 120 000 долларов". Однако в конце концов она возрастет во время торгов. Ожидается, что компьютер побьет рекорд другой такой модели, которую в 2019 году продали за 150 075 долларов.

Отмечается, что компьютер Macintosh имеет дисковод с соответствующим слотом на передней панели, а также прототипы мыши и клавиатуры в комплекте.

Внутри – логическая плата 820-0086-00, запатентованная в 1983 году. На нее нанесено изображение Жан-Мишеля Фолона, известного как "Mac Man" (мистер Макинтош).

Корпус пластиковый, 330x245x250 миллиметров, с гладкой пластиковой передней панелью и с текстурированным пластиковым корпусом, на котором есть подпись команды Macintosh, вылепленная на внутренней стороне.

К сожалению, у компьютера отсутствует одна из резиновых ножек.



Macintosh M0001 / Фото Bonhams

Новый Macintosh был впервые представлен во время Суперкубка XVIII. Компания показала рекламу, которая презентовала зрителям и компьютер, и саму компанию – крутую, мятежную и героическую, которая собиралась изменить мир навсегда. Хотя поначалу продажи были вялыми, в конце концов дизайн все-в-одном взял свое.