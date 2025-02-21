Apple припинила виробництво кнопки Home, одного зі своїх найвідоміших винаходів

Apple відмовилася від кнопки "Додому" на iPod touch, коли припинила виробництво плеєрів у 2022 році. Пізніше того ж року Apple прибрала кнопку "Додому" з планшетів iPad, випустивши модель десятого покоління. Знадобилося ще кілька років, щоб кнопка Home покинула смартфони iPhone, але цей день нарешті настав. Тож пригадаємо, яким був її шлях від появи до занепаду.

Прощаємось

Apple представила iPhone 16e, який замінить лінійку SE, зокрема iPhone SE 3, який вийшов у 2022 році з кнопкою "Додому". Новий смартфон такої кнопки вже не має. Це означає, що більше жоден пристрій компанії не постачається з нею, повідомляє 24 Канал.

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У 2007 році кнопка "Додому" була єдиною фізичною кнопкою навігації на iPhone, поки багато інших виробників усе ще випускали свої телефони з механічними або сенсорними кнопками.

Незалежно від того, де ви знаходилися в додатку, натискання "Додому" повертало вас на головний екран. Подвійне та потрійне натискання додавало інші дії.

Коли у 2011 році вийшов iPhone 4s, утримування кнопки "Додому" стало способом викликати новенького голосового асистента Siri.

Оригінальна кнопка "Додому" відрізнялася від того, що ми мали в більш пізніх пристроях. Спочатку вона мала на собі вигравіруваний значок квадрата зі скругленими кутами. Це повинно було відображати форму іконок додатків iPhone. Apple також випустила iPod touch з кнопкою "Додому", яка замінила цей квадрат на коло, оскільки іконки в плеєрі були круглими. Згодом кнопка втратила свій малюнок і була просто круглим колом з обрамленням.

У 2013 році Apple замінила першу версію кнопки "Додому" на Touch ID в iPhone 5s, вмонтувавши в неї датчик відбитків пальців. Тепер ви не лише могли натискати її, а й сканувати відбиток для доступу до смартфона. Це було зручно й швидко, тому Apple пізніше звітувала про зростання практики використання блокування смартфона у користувачів.

Починаючи з 2016 року, Apple замінила фізичну кнопку "Додому" на твердотільну версію, яка насправді не натискається. Замість цього в iPhone 7 використовується тактильний зворотний зв'язок від Taptic Engine, який дуже переконливо імітує натискання кнопки. Це усунуло поширену проблему, пов'язану з поломками кнопки. Оскільки iPhone зберігали свою вартість і лишались у використанні роками, кнопка "Додому", яка виходила з ладу, була вельми неприємним сюрпризом для користувачів. З огляду на це багато хто заздалегідь використовував віртуальну екранну кнопку "Додому", щоб не зламати основну.

Через рік Apple почала повільну відмову від кнопки "Додому" із запуском iPhone X у 2017 році. iPhone 8 і iPhone 8 Plus були останніми iPhone, які вийшли з кнопкою "Додому", хоча вони з'явилися одночасно з повноекранним iPhone X вищого класу.

Відтоді Apple пропонувала кнопку "Додому" лише в iPhone SE 2 та iPhone SE 3, які зберегли дизайн iPhone 8.

Сьогодні кнопки "Додому" більше немає. Новий iPhone 16e нарешті приніс повноекранну навігацію на основі жестів від Apple на всі iPhone, які зараз продаються.