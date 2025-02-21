Прощаемся

Apple представила iPhone 16e, который заменит линейку SE, в частности iPhone SE 3, который вышел в 2022 году с кнопкой "Домой". Новый смартфон такой кнопки уже не имеет. Это означает, что больше ни одно устройство компании не поставляется с ней, сообщает 24 Канал.

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В 2007 году кнопка "Домой" была единственной физической кнопкой навигации на iPhone, пока многие другие производители все еще выпускали свои телефоны с механическими или сенсорными кнопками.

Независимо от того, где вы находились в приложении, нажатие "Домой" возвращало вас на главный экран. Двойное и тройное нажатие добавляло другие действия.

Когда в 2011 году вышел iPhone 4s, удерживание кнопки "Домой" стало способом вызвать новенького голосового ассистента Siri.

Оригинальная кнопка "Домой" отличалась от того, что мы имели в более поздних устройствах. Сначала она имела на себе выгравированный значок квадрата со скругленными углами. Это должно было отражать форму иконок приложений iPhone. Apple также выпустила iPod touch с кнопкой "Домой", которая заменила этот квадрат на круг, поскольку иконки в плеере были круглыми. Со временем кнопка потеряла свой рисунок и была просто круглым кругом с обрамлением.

В 2013 году Apple заменила первую версию кнопки "Домой" на Touch ID в iPhone 5s, встроив в нее датчик отпечатков пальцев. Теперь вы не только могли нажимать ее, но и сканировать отпечаток для доступа к смартфону. Это было удобно и быстро, поэтому Apple позже отчитывалась о росте практики использования блокировки смартфона у пользователей.

Начиная с 2016 года, Apple заменила физическую кнопку "Домой" на твердотельную версию, которая на самом деле не нажимается. Вместо этого в iPhone 7 используется тактильная обратная связь от Taptic Engine, который очень убедительно имитирует нажатие кнопки. Это устранило распространенную проблему, связанную с поломками кнопки. Поскольку iPhone сохраняли свою стоимость и оставались в использовании годами, кнопка "Домой", которая выходила из строя, была весьма неприятным сюрпризом для пользователей. Учитывая это многие заранее использовали виртуальную экранную кнопку "Домой", чтобы не сломать основную.

Через год Apple начала медленный отказ от кнопки "Домой" с запуском iPhone X в 2017 году. iPhone 8 и iPhone 8 Plus были последними iPhone, которые вышли с кнопкой "Домой", хотя они появились одновременно с полноэкранным iPhone X высшего класса.

С тех пор Apple предлагала кнопку "Домой" только в iPhone SE 2 и iPhone SE 3, которые сохранили дизайн iPhone 8.

Сегодня кнопки "Домой" больше нет. Новый iPhone 16e наконец принес полноэкранную навигацию на основе жестов от Apple на все iPhone, которые сейчас продаются.