Как сообщает 24 Канал, компания опубликовала информацию о новом устройстве на специальной странице сайта, а также выпустила короткий ролик на YouTube.

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Самый дешевый iPhone представлен:

Дизайн и дисплей

Внешне iPhone 16e напоминает iPhone 14. Он оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2532 × 1170 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Яркость экрана достигает 800 нит в стандартном режиме и 1200 нит в пиковом. В верхней части расположен большой вырез для фронтальной камеры и Face ID.

Процессор и производительность

iPhone 16e работает на новейшем чипе A18, который также используется в старших моделях серии iPhone 16. Apple заявляет, что этот шестиядерный процессор на 80% быстрее A13 Bionic, установлен в iPhone 11.

В модели iPhone 16e используется версия A18 с упрощенным четырехъядерным графическим процессором, однако устройство все равно поддерживает игры AAA-класса и аппаратную трассировку лучей. Чип также имеет 16-ядерный нейронный двигатель, который в шесть раз быстрее A13 Bionic.



iPhone 16e оснащен процессором A18 и функциями ИИ / Фото Apple

Новинка поддерживает Apple Intelligence – систему искусственного интеллекта, доступную на новых iPhone. Пользователи получат такие функции, как Clean Up для удаления объектов с фото, расширенный поиск в галерее, а также Image Playground, Genmoji и Writing Tools для редактирования изображений, эмодзи и текстов.

Кроме того, устройство интегрировано с ChatGPT, что обеспечивает быстрый доступ к информации. Apple отмечает, что большинство вычислений выполняются локально, а при использовании облачных сервисов гарантируется полная конфиденциальность данных.

Модем собственного производства и Action Button

iPhone 16e стал первым смартфоном Apple с собственным модемом C1, который обеспечивает энергоэффективное и быстрое соединение 5G. Также в устройстве появилась кнопка Action Button, позаимствованная у флагманских моделей. Она заменила переключатель режимов звука и может быть настроена для быстрого запуска фонарика, диктофона, переводчика или других приложений.

Камеры и фотофункции

В отличие от других моделей iPhone, 16e получил только одну основную камеру. Apple решила сделать смартфон доступным, оставив только один 48-мегапиксельный модуль с фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой ƒ/1.6.



iPhone 16e ожидаемо получил только 2 камеры / Фото Apple

При этом компания обещает высокое качество съемки благодаря алгоритмам обработки изображений, а также 2-кратный безубыточный зум. Видеосъемка поддерживает разрешение до 4K при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера имеет 12 МП и диафрагму ƒ/1.9, также поддерживая запись видео в 4K при 60 FPS.

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Цена и доступность

iPhone 16e поступит в продажу 28 февраля по цене от 599 долларов за версию с 128 ГБ памяти. Для сравнения, предыдущая бюджетная модель Apple, iPhone SE третьего поколения, стартовала от 429 долларов.