Утечки дизайна iPhone 17 Air

Мы уже видели, как может выглядеть iPhone 17 Pro, а также знаем некоторые его характеристики. Теперь очередь за iPhone 17 Air, который демонстрирует тот же язык дизайна, но с поправкой на меньшее количество камер, пишет 24 Канал.

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Сначала мы ожидали, что Air станет дополнительной пятой моделью в линейке, но сейчас некоторые инсайдеры склоняются к тому, что он заменит версию Plus, которая в свое время пришла на замену Mini. Обе продавались не очень хорошо, ведь большинство пользователей отдавали предпочтение либо базовому смартфону, либо моделям Pro.

Тонкий корпус, как утверждается, предусматривает много компромиссов, в частности меньшую батарею и только одну заднюю камеру. Это хорошо заметно на новых изображениях, которые появились на днях в интернете.



Возможный дизайн iPhone 17 Air / Фото Ашер Диппс

Свои рендеры также представили авторы YouTube-канала Front Page Tech. Известный инсайдер Джон Проссер, который является его центральным лицом, поделился похожими изображениями Air, которые он смоделировал на основе многих источников и утечек. Проссер заявил, что рендеры, вероятно, изображают окончательный дизайн устройства.



iPhone 17 Air / Фото Джон Проссер



iPhone 17 Air / Фото Джон Проссер



iPhone 17 Air / Фото Джон Проссер

Рендер iPhone 17 Air демонстрирует горизонтальный модуль камеры на задней панели. Объектив расположен в крайнем левом углу горизонтальной линии, а микрофон и светодиодная вспышка – в крайней правой части. Хотя камера только одна, блок модуля занимает всю ширину задней панели, как это делает Google в своих смартфонах Pixel.

По слухам, Air будет иметь 48-мегапиксельный датчик, который мы видели в актуальном сегодня iPhone 16 Pro. Однако он не получит сверхширокоугольный или зум-объектив.

Предыдущие утечки предполагали, что iPhone 17 Air может быть 6,25 миллиметра толщиной, что на 2 миллиметра тоньше, чем iPhone 16 Pro. Тем временем Samsung Galaxy S25 Edge, по слухам, превзойдет Apple и будет еще тоньше – всего 5,84 миллиметра. Edge уже показали на презентации, но ничего не раскрыли о его характеристиках и габаритах.