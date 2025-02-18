Новые планы

Siri много лет критиковали за отсталость. Голосовой ассистент, по мнению многих пользователей, сильно не дотягивал до аналогичных предложений от конкурентов. Поэтому когда компания объявила, что сервис получит интеграцию с искусственным интеллектом, чтобы стать в разы умнее, эффективнее и полезнее, владельцы iPhone почти единогласно назвали это одним из самых ожидаемых обновлений в рамках Apple Intelligence, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Сначала ожидалось, что улучшенная Siri появится в iOS 18.2. Затем ее приписывали для версии iOS 18.4, которая должна выйти в тестовом виде для разработчиков на следующей неделе. Но нет, ее снова не будет. Когда же теперь можно ждать долгожданную интеграцию?

Согласно Марку Гурману, главным инсайдером, который пишет о закулисных деталях Apple, компания сталкивается с инженерными проблемами и программными ошибками, что может задержать запуск новой функциональности Siri для широкой публики. Поэтому теперь обновления не следует ожидать в iOS 18.4, а лучше нацелиться на iOS 18.5, которая выйдет аж в мае, примерно на WWDC 2025.

При этом неясно, с какими именно проблемами столкнулась Apple. Это могут быть как сугубо технические баги, так и то, что встроенный ChatGPT дает не те ответы, на которые ожидала компания. Лишь несколько дней назад мы узнали, что OpenAI ослабила свои правила, позволив искусственному интеллекту обсуждать спорные темы, в том числе некоторые запрещенные вещества, контент для взрослых и прочее. Кроме того, вместо избежания обсуждений тех или иных провокационных тем, модели теперь должны "искать правду" вместе с пользователями. Мы прекрасно знаем, кто в США постоянно говорит о "правде", и какая эта "правда" у них. Поэтому не исключено, хоть и не подтверждено, что задержка заключается именно в этом.

Чего мы ждем от Siri на основе ИИ

Новый опыт Siri будет включать личный контекст для лучшего понимания и реагирования на запросы пользователей. Это означает, что ассистент будет помнить контекст всей текущей вашей беседы, которая теперь может быть длинной, а не состоять из отдельных вопросов, контекст предыдущих бесед, понимать ваши навыки, привычки, вкусы и предпочтения, знать перечень приложений на смартфоне, чтобы обращаться к ним за помощью, знать содержание вашего экрана, и многое другое. Это расширит возможности выполнения задач, давая вам гораздо большую свободу действий.

Apple должна ускорить разработку, если она хочет успеть выпустить Siri на базе Apple Intelligence к iOS 19 и конкурировать с такими помощниками, как Gemini и ChatGPT.