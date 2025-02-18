Нові плани

Siri багато років критикували за відсталість. Голосовий асистент, на думку багатьох користувачів, сильно не дотягував до аналогічних пропозицій від конкурентів. Тому коли компанія оголосила, що сервіс отримає інтеграцію зі штучним інтелектом, щоб стати в рази розумнішим, ефективнішим та кориснішим, власники iPhone майже одноголосно назвали це одним із найочікуваніших оновлень у рамках Apple Intelligence, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Спочатку очікувалося, що покращена Siri з'явиться в iOS 18.2. Потім її приписували для версії iOS 18.4, яка має вийти в тестовому вигляді для розробників наступного тижня. Але ні, її знову не буде. Коли ж тепер можна чекати на довгоочікувану інтеграцію?

Згідно з Марком Гурманом, головним інсайдером, який пише про закулісні деталі Apple, компанія стикається з інженерними проблемами та програмними помилками, що може затримати запуск нової функціональності Siri для широкої публіки. Тому тепер оновлення не слід очікувати в iOS 18.4, а краще націлитися на iOS 18.5, яка вийде аж у травні, приблизно на WWDC 2025.

При цьому неясно, з якими саме проблемами зіткнулася Apple. Це можуть бути як суто технічні баги, так і те, що вбудований ChatGPT дає не ті відповіді, на які очікувала компанія. Лише кілька днів тому ми дізналися, що OpenAI послабила свої правила, дозволивши штучному інтелекту обговорювати суперечливі теми, в тому числі деякі заборонені речовини, контент для дорослих та інше. Крім того, замість уникнення обговорень тих чи інших провокативних тем, моделі тепер мають "шукати правду" разом із користувачами. Ми чудово знаємо, хто в США постійно говорить про "правду", і яка ця "правда" у них. Тому не виключено, хоч і не підтверджено, що затримка полягає саме в цьому.

Чого ми чекаємо від Siri на основі ШІ

Новий досвід Siri включатиме особистий контекст для кращого розуміння та реагування на запити користувачів. Це означає, що асистент пам'ятатиме контекст всієї поточної вашої бесіди, яка тепер може бути довгою, а не складатися з окремих запитань, контекст попередніх бесід, розумітиме ваші навички, звички, смаки та вподобання, знатиме перелік додатків на смартфоні, щоб звертатися до них за допомогою, знатиме вміст вашого екрана, та багато іншого. Це розширить можливості виконання завдань, даючи вам набагато більшу свободу дій.

Apple повинна прискорити розробку, якщо вона хоче встигнути випустити Siri на базі Apple Intelligence до iOS 19 і конкурувати з такими помічниками, як Gemini і ChatGPT.