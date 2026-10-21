Apple додасть підтримку Apple Pencil для складаного iPhone Duo наприкінці жовтня

Apple додасть підтримку стилуса Apple Pencil для складаного iPhone Duo з оновленням iOS 27.2. Реліз запланований на наступний тиждень, а сумісною буде лише версія Apple Pencil із роз’ємом USB-C.

Apple Pencil запрацює на складаному смартфоні iPhone Duo після виходу iOS 27.2. Компанія анонсувала підтримку стилуса ще у вересні, під час презентації пристрою, але тоді не назвала точної дати, пообіцявши додати функцію до кінця 2026 року. Про це пише 9to5Mac.

Коли iPhone Duo отримає підтримку стилуса?

Як пише 9to5Mac, оновлення очікується наступного тижня. Раніше користувачі припускали, що підтримку доведеться чекати до грудня, оскільки саме наприкінці року Apple зазвичай випускає помітні оновлення програмного забезпечення.

Інформацію про сумісність підтвердив техноблогер Макс Вайнбах. За його словами, функція вже доступна у версії Release Candidate (RC) – попередній збірці iOS 27.2, яку компанія надає для фінального тестування перед публічним релізом.

Складаний смартфон підтримуватиме лише Apple Pencil із роз’ємом USB-C. Інші моделі стилуса, зокрема Apple Pencil Pro та стандартний Apple Pencil, із пристроєм не працюватимуть. Версія USB-C також сумісна з багатьма моделями iPad. На момент публікації матеріалу 9to5Mac повідомляв, що на Amazon її можна було придбати зі знижкою за 69 доларів.

Власникам інших версій Apple Pencil, які захочуть користуватися стилусом на iPhone Duo, доведеться купувати сумісну модель окремо. Користувачі, які встановили тестову версію iOS 27.2 RC, зможуть скористатися підтримкою Apple Pencil відразу після отримання смартфона. Для решти власників функція стане доступною після встановлення публічного оновлення.

За прогнозом 9to5Mac, стабільна версія iOS 27.2 має вийти приблизно 26 жовтня. Отже, тим, хто отримає iPhone Duo наприкінці жовтня, ймовірно, не доведеться довго чекати на підтримку стилуса.