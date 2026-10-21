Apple Pencil начнет работать на складном смартфоне iPhone Duo после выхода iOS 27.2. Компания анонсировала поддержку стилуса еще в сентябре, во время презентации устройства, но тогда не назвала точной даты, пообещав добавить эту функцию до конца 2026 года. Об этом пишет 9to5Mac.

Когда iPhone Duo получит поддержку стилуса?

Как пишет 9to5Mac, обновление ожидается на следующей неделе. Ранее пользователи предполагали, что поддержку придется ждать до декабря, поскольку именно в конце года Apple обычно выпускает значимые обновления программного обеспечения.

Информацию о совместимости подтвердил техноблогер Макс Вайнбах. По его словам, функция уже доступна в версии Release Candidate (RC) – предварительной сборке iOS 27.2, которую компания предоставляет для финального тестирования перед публичным релизом.

Складной смартфон будет поддерживать только Apple Pencil с разъемом USB-C. Другие модели стилуса, в частности Apple Pencil Pro и стандартный Apple Pencil, с устройством работать не будут. Версия с USB-C также совместима со многими моделями iPad. На момент публикации материала 9to5Mac сообщал, что на Amazon ее можно было приобрести со скидкой за 69 долларов.

Владельцам других версий Apple Pencil, которые захотят пользоваться стилусом на iPhone Duo, придется покупать совместимую модель отдельно. Пользователи, установившие тестовую версию iOS 27.2 RC, смогут воспользоваться поддержкой Apple Pencil сразу после получения смартфона. Для остальных владельцев функция станет доступна после установки публичного обновления.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По прогнозу 9to5Mac, стабильная версия iOS 27.2 должна выйти примерно 26 октября. Таким образом, тем, кто получит iPhone Duo в конце октября, вероятно, не придется долго ждать поддержки стилуса.