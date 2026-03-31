Apple оштрафували у Великій Британії за порушення санкцій проти Росії

Британський уряд застосував фінансові санкції до однієї з ключових структур корпорації Apple. Причиною стали грошові перекази, пов'язані з російським ринком, які пройшли через банківську систему Сполученого Королівства вже після запровадження міжнародних обмежень проти Росії.

Як Apple опинилася серед порушників санкційного режиму проти Москви?

Британський орган нагляду за фінансовими санкціями, який є частиною Міністерства фінансів, наклав штраф на Apple Distribution International (ADI). Ця структура базується в Ірландії та відповідає за реалізацію продуктів Apple у Європі та на Близькому Сході, включаючи управління операціями в App Store. Сума стягнення склала 390 000 фунтів стерлінгів, що приблизно дорівнює 516 000 доларів США, пише 9to5Mac.

Дивіться також Фанати можуть попрощатись: Apple припиняє випуск свого легендарного ПК

Розслідування встановило, що ірландський підрозділ Apple надав інструкції неназваному банку у Великій Британії здійснити два платежі на загальну суму понад 635 000 фунтів стерлінгів. Отримувачем коштів виступив російський стримінговий сервіс Okko.

Проблема полягала в тому, що на момент здійснення транзакцій у червні та липні 2022 року власник цієї платформи вже перебував під дією британських санкцій, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що таке Okko?

Okko – це російський стримінговий сервіс, який пропонує фільми, серіали, спортивні трансляції та інший контент. Станом на 2023 рік він займав четверте місце серед російських онлайн-кінотеатрів за кількістю підписників, а у лютому 2025 року мав 9,6 мільйона користувачів.

Сервіс Okko заснував у 2009 році Родіон Шишков, директор з інновацій компанії Yota.

Спочатку він називався Yota Play, а згодом Play. У 2014 році його перейменували на Okko.

У 2016 році частка Okko на російському ринку сягнула 16%, а у 2017-му сервіс посів друге місце з аудиторією 1,5 мільйона осіб щомісяця.

У 2021 році Okko включили до списку обов'язкових додатків для попереднього встановлення на телевізори в Росії.

Історія власності сервісу Okko виявилася досить заплутаною:

Спочатку належав російській компанії Era Capital, якою керувала Катерина Лапшина.

У 2018-му увійшов до Rambler Group.

У 2020-му найбільший російський банк "Сбєрбанк" викупив компанію. Проте після лютого 2022 року "Сбєрбанк" опинився під жорсткими обмеженнями Заходу. Щоб уберегти активи, він продав стримінг маловідомій структурі під назвою "АТ Нові можливості".

Американські експерти з Фонду захисту демократій припускають, що ця угода була лише спробою сховати активи від санкцій, адже компанія "АТ Нові можливості" була створена лише у березні 2022 року.

Вже у червні того ж року сама "АТ Нові можливості" потрапила до санкційних списків Великої Британії.

Apple зізналася сама

Представники Apple заявили, що компанія суворо дотримується законів країн, де вона працює, і ставиться до санкційного законодавства максимально відповідально. У корпорації пояснили, що самостійно виявили помилку та проактивно повідомили про неї британський уряд, пише Guardian.

За словами речника Apple, платежі були здійснені розробнику, який лише за кілька днів до того став пов'язаний із підсанкційною структурою. Наразі компанія працює над вдосконаленням своїх протоколів перевірки, щоб вони відповідали найвищим галузевим стандартам.

Регулятор OFSI зазначив, що Apple Distribution International не мала прямого наміру порушувати закон і могла не знати про зміну статусу власника Okko. Хоча у медіа з'являлися публікації про реальних власників сервісу, доказів того, що Apple або їхні підрядники з перевірки санкцій знали про це на той момент, немає.

Проте юридичну відповідальність несе саме ірландська компанія, оскільки вона ініціювала платежі через британську фінансову систему.

Наслідки штрафу виходять далеко за межі Apple

Цей інцидент став важливим прецедентом для міжнародного бізнесу. Британська влада чітко дала зрозуміти, що навіть компанії, які зареєстровані за межами країни, зобов'язані дотримуватися місцевого санкційного законодавства, якщо вони використовують британські банки для розрахунків.

Також регулятор підкреслив ризикованість делегування перевірок третім сторонам. Попри те, що Apple користувалася послугами спеціалізованих фірм для скринінгу клієнтів, це не звільнило її від штрафу.

Врешті-решт справу було вирішено шляхом мирного врегулювання: Apple погодилася сплатити штраф і відмовилася від права на апеляцію чи перегляд рішення міністром.