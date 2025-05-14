Майбутня технологія Apple дозволить керувати iPhone та іншими розумними пристроями силою думки

Apple готує технологію, що дозволить керувати iPhone, iPad, Vision Pro та іншими пристроями силою думки. Компанія розробляє інтерфейс мозок-комп’ютер у партнерстві з Synchron, орієнтуючись передусім на користувачів з обмеженими можливостями, зокрема тих, хто страждає на БАС.

Як це буде

Компанія Synchron є прямим конкурентом Neuralink Ілона Маска. Вона створила пристрій під назвою Stentrode – мініатюрний імплантат, схожий на стент, який встановлюють у кровоносну судину біля моторної кори головного мозку. За допомогою вбудованих електродів Stentrode зчитує нейронні сигнали, що згодом інтерпретуються для керування інтерфейсом того чи іншого пристрою, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

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Основною метою Apple є надати нові можливості людям з обмеженою рухливістю, зокрема тим, хто страждає на бічний аміотрофічний склероз (БАС). Такі користувачі зможуть перемикатися між іконками, керувати програмами, давати пристроям команди та навіть використовувати гарнітури віртуальної реальності, не рухаючи жодним м’язом.

Один із перших випробувачів технології – Марк Джексон із Піттсбурга, який живе з діагнозом БАС. Йому вдалося управляти своїм iPhone і гарнітурою Vision Pro лише завдяки сигналам мозку. В одній із демонстрацій Джексон віртуально "перемістився" до швейцарських Альп. Його досвід підтверджує потенціал технології, попри її обмеження на початковому етапі: наразі вона не підтримує імітацію переміщення курсора, тому навігація значно повільніша, ніж традиційне керування.

Apple вже інтегрує підтримку таких інтерфейсів у свої операційні системи. Очікується, що восени цього року в iOS 19 та visionOS 3 з’явиться новий протокол для функції Switch Control, що дозволить керувати пристроями без фізичних рухів. Apple також працює над створенням універсального програмного стандарту, який відкриє розробникам доступ до таких технологій.

Хоча технологія Synchron ще на ранньому етапі й має свої обмеження, напрям, який обрала Apple, є значним кроком уперед у розвитку інтерфейсів мозок-комп’ютер. Очікується, що з розвитком цієї сфери зросте і якість життя людей із тяжкими захворюваннями, які досі були практично відірвані від сучасних цифрових технологій.