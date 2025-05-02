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Житель штату Огайо Дерик Гант зазнав інсульту під час фізичних вправ, але його розумний годинник Apple Watch допоміг пережити цей момент. Інцидент стався влітку, коли чоловік займався стрибками на скакалці біля свого дому. Він намагався побити особистий рекорд, а тому зробив трохи більше стрибків, ніж раніше, що означало вище навантаження. Після цього він раптово впав, утративши чутливість у руці та нозі, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Mac.

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Усе сталося просто біля входу до його гаража, тому момент падіння зафіксувала камера відеодзвінка біля вхідних дверей. Практично відразу після падіння годинник виявив небезпечну ситуацію та запропонував викликати екстрені служби. Спершу Гант вирішив, що впорається сам, але зрозумів, що потребує допомоги, і підтвердив виклик. За кілька хвилин на місце прибула швидка.

Завдяки Apple Watch повідомлення також отримали його екстрені контакти. Реакція системи була майже миттєвою – усе спрацювало вже в першу хвилину після інсульту. Гант повністю відновився менш ніж за рік після події.

Інцидент потрапив на камеру спостереження: відео

Йому поставили діагноз ішемічного інсульту – коли згусток крові блокує артерію в мозку, припиняючи доступ кисню, що може спричинити незворотні ураження мозку. У випадку Ганта інсульт зачепив моторну кору – частину мозку, відповідальну за контроль рухів.

Причиною стало те, що він припинив приймати ліки, які розріджують кров. Унаслідок цього його схильність до тромбоутворення повернулася, а навантаження під час тренування підвищили тиск і спровокували утворення тромбу, який і спричинив інсульт.

Цей випадок — нагадування про те, наскільки важливими можуть бути смартпристрої, які здатні автоматично виявити небезпеку й миттєво відреагувати на неї. Компанія Apple не дарма приділяє стільки уваги своїм продуктам і функціям у сфері здоров'я. Вона навіть показала на одній зі своїх презентацій раніше цілий ролик з людьми, життя яких врятували пристрої компанії. Подібні історії останніми роками з'являються все частіше.