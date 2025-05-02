Детали

Житель штата Огайо Дерик Гант получил инсульт во время физических упражнений, но его умные часы Apple Watch помогли пережить этот момент. Инцидент произошел летом, когда мужчина занимался прыжками на скакалке возле своего дома. Он пытался побить личный рекорд, а потому сделал немного больше прыжков, чем раньше, что означало выше нагрузку. После этого он внезапно упал, потеряв чувствительность в руке и ноге, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac.

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Все произошло прямо у входа в его гараж, поэтому момент падения зафиксировала камера видеозвонка у входной двери. Практически сразу после падения часы обнаружили опасную ситуацию и предложили вызвать экстренные службы. Сначала Хант решил, что справится сам, но понял, что нуждается в помощи, и подтвердил вызов. Через несколько минут на место прибыла скорая.

Благодаря Apple Watch сообщения также получили его экстренные контакты. Реакция системы была почти мгновенной – все сработало уже в первую минуту после инсульта. Хант полностью восстановился менее чем за год после происшествия.

Инцидент попал на камеру наблюдения: видео

Ему поставили диагноз ишемического инсульта – когда сгусток крови блокирует артерию в мозге, прекращая доступ кислорода, что может вызвать необратимые поражения мозга. В случае Ганта инсульт задел моторную кору – часть мозга, ответственную за контроль движений.

Причиной стало то, что он прекратил принимать лекарства, которые разжижают кровь. Вследствие этого его склонность к тромбообразованию вернулась, а нагрузки во время тренировки повысили давление и спровоцировали образование тромба, который и вызвал инсульт.

Этот случай - напоминание о том, насколько важными могут быть смарт-устройства, которые способны автоматически обнаружить опасность и мгновенно отреагировать на нее. Компания Apple не зря уделяет столько внимания своим продуктам и функциям в сфере здоровья. Она даже показала на одной из своих презентаций ранее целый ролик с людьми, жизни которых спасли устройства компании. Подобные истории в последние годы появляются все чаще.