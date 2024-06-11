Apple представила довгоочікувану iPadOS 18 з калькулятором та іншими функціями

На конференції для розробників WWDC 2024 компанія Apple оголосила про випуск iPadOS 18, представивши безліч нових функцій, які обіцяють покращити користувацький досвід. Останнє оновлення включає додавання нативного калькулятора, інтеграцію ChatGPT з Siri та розширені можливості налаштування домашнього екрану.

Після багатьох років прохань користувачів, Apple нарешті додала вбудований калькулятор в iPadOS, повідомляє Техно 24. Ця нова функція усуває потребу в сторонніх калькуляторах, які часто переповнені рекламою та непотрібними функціями.

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"Калькулятор, яким він має бути"

Застосунок "Калькулятор" спеціально розроблений для використання переваг великих екранів iPad і підтримує введення даних за допомогою Apple Pencil, що робить його універсальним та зручним інструментом як для повсякденного, так і для професійного використання.

ChatGPT в iPad

Однією з визначних особливостей iPadOS 18 є інтеграція ChatGPT в Siri. Це дозволяє користувачам ставити запитання та отримувати відповіді від штучного інтелекту безпосередньо через голосового помічника Apple, без необхідності створювати окремий обліковий запис в OpenAI.

Можливості Siri були значно розширені, що дозволило їй виконувати ширший спектр завдань, таких як перевірка орфографії та створення резюме на основі даних, введених користувачем.

Інші фішки оновлення

iPadOS 18 також представляє широкі можливості персоналізації домашнього екрану.

Тепер користувачі можуть насолоджуватися затемненими іконками застосунків, інтегрувати сторонні програми в Центр управління та використовувати нову "плаваючу" вкладку для швидкого перемикання між завданнями.

Крім того, функція SharePlay отримала функцію спільного доступу до екрану, що дозволяє користувачам віддалено керувати іншим iPad, роблячи спільну роботу та допомогу простішою, ніж будь-коли.

Серед інших оновлень в iPadOS 18 – можливість планувати повідомлення в iMessage, приховувати програми для захисту конфіденційних даних, а також оновлений дизайн застосунку "Фотографії" та "Налаштування".

Доступність також покращилася завдяки новим функціям, які дозволяють керувати пристроєм за допомогою лише рухів очей, гарантуючи, що iPad залишається інклюзивним для користувачів з обмеженими можливостями.

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Apple оголосила, що iPadOS 18 буде доступна для завантаження восени 2024 року. Однак бета-версія вже доступна для розробників, а публічна бета-версія очікується через місяць.

Нова операційна система буде сумісна з iPad, оснащеними процесорами Apple M2 і M4, анонсованими на початку цього року, а також підтримуватиме старіші моделі.