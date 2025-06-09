Apple представила visionOS 26: прокрутка поглядом, просторові віджети та спільний перегляд
- Apple анонсувала visionOS 26 з функціями прокрутки інтерфейсу поглядом, інтерактивними 3D-віджетами та можливістю спільного перегляду у віртуальному просторі.
- Оновлення включає покращення аватарів Personas, підтримку контролера PlayStation VR2 Sense та VR-камер, а також нові API для корпоративних користувачів.
- Функція Spatial Photos перетворює звичайні фотографії на тривимірні зображення, створюючи ефект глибини за допомогою штучного інтелекту.
Apple анонсувала нову версію операційної системи для гарнітури Vision Pro – visionOS 26. Оновлення розширює можливості просторового інтерфейсу, роблячи віртуальну взаємодію ще реалістичнішою та зручнішою для щоденного використання.
Серед головних нововведень – функція прокрутки інтерфейсу за допомогою погляду (eye tracking scroll), що дозволяє пересуватись по меню без потреби у жестах, розповідає 24 Канал.
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З’явилися й інтерактивні 3D-віджети, які можна закріпити в будь-якій точці простору – вони залишатимуться на місці навіть після перезавантаження пристрою.
Просторові віджети можна "закріпити" на будь-якому місці / Скриншот з презентації
Функція Spatial Photos перетворює звичайні фотографії на тривимірні зображення, створюючи ефект глибини завдяки використанню штучного інтелекту. Це нагадує аналогічну технологію в застосунку "Фото" на iOS 26.
Тепер улюблені фото у віртуальному просторі мають ефект глибини / Скриншот з презентації
Користувачі також зможуть ділитися переглядом фільмів та програм у віртуальному просторі – перебуваючи одночасно в одній "кімнаті" з іншими власниками гарнітури Vision Pro.
Аватари Personas зазнали візуальних покращень: покращено відображення шкіри, волосся та міміки. У майбутньому такі аватари зможуть з’являтися і в сторонніх застосунках – наприклад, для відеозустрічей або колаборативної роботи.
visionOS 26 отримала підтримку контролера PlayStation VR2 Sense та різноманітних VR-камер, включно з моделями Insta360 і Canon. Для корпоративних користувачів передбачено нові API та підтримку додаткових пристроїв введення, таких як стилус Logitech MX Ink.
Стабільний реліз оновлення visionOS 26 очікується восени 2025 року.