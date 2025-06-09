Среди главных нововведений – функция прокрутки интерфейса с помощью взгляда (eye tracking scroll), что позволяет передвигаться по меню без необходимости в жестах, рассказывает 24 Канал.

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Появились и интерактивные 3D-виджеты, которые можно закрепить в любой точке пространства – они будут оставаться на месте даже после перезагрузки устройства.



Пространственные виджеты можно "закрепить" на любом месте / Скриншот из презентации

Функция Spatial Photos превращает обычные фотографии в трехмерные изображения, создавая эффект глубины благодаря использованию искусственного интеллекта. Это напоминает аналогичную технологию в приложении "Фото" на iOS 26.



Теперь любимые фото в виртуальном пространстве имеют эффект глубины / Скриншот из презентации

Пользователи также смогут делиться просмотром фильмов и программ в виртуальном пространстве – находясь одновременно в одной "комнате" с другими владельцами гарнитуры Vision Pro.

Аватары Personas претерпели визуальных улучшений: улучшено отображение кожи, волос и мимики. В будущем такие аватары смогут появляться и в сторонних приложениях – например, для видеовстреч или коллаборативной работы.

visionOS 26 получила поддержку контроллера PlayStation VR2 Sense и различных VR-камер, включая модели Insta360 и Canon. Для корпоративных пользователей предусмотрены новые API и поддержка дополнительных устройств ввода, таких как стилус Logitech MX Ink.

Стабильный релиз обновления visionOS 26 ожидается осенью 2025 года.