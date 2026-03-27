Фанати можуть попрощатись: Apple припиняє випуск свого легендарного ПК

Apple офіційно припинила виробництво Mac Pro – одного з найдорожчих і найпотужніших комп’ютерів у своїй лінійці. Модель, яка колись позиціонувалась як професійна робоча станція, не змогла вписатися в нову стратегію компанії з власними процесорами.

Apple Mac Pro остаточно зник із модельного ряду компанії. Apple підтвердила, що пристрій більше не вироблятиметься і не отримає наступника. Це завершило історію моделі, яка після оновлення у 2023 році фактично почала поступово зникати з ринку. Про це пише Cnet.

Чому Apple відмовилась від Mac Pro?

Повернення Mac Pro у 2019 році було відповіддю на запити користувачів, які хотіли отримати модульний комп’ютер у стилі класичних ПК. Він прийшов на зміну суперечливій версії 2013 року, відомій як "сміттєвий кошик". Проте навіть нова модель так і не стала повноцінним рішенням для професіоналів.

Головна проблема полягала в тому, що концепція модульності погано поєднувалась із переходом Apple на власні чипи серії M. Зокрема, оновлення з процесором Apple M2 Ultra лише посилило цю суперечність.

Система-на-чипі об’єднує пам’ять і графіку в одному модулі, що фактично унеможливлює апгрейд – ключову перевагу робочих станцій. Також ці чипи не підтримують дискретні відеокарти, через що користувачі не могли розширювати графічні можливості або об’єднувати кілька GPU.

Хоча корпус Mac Pro мав слоти розширення, їхнє реальне застосування було обмеженим. Вони більше підходили для вузьких задач – наприклад, відеопродакшну чи роботи з потоковим відео, де використовувалися спеціалізовані плати на кшталт Afterburner. У результаті цільова аудиторія виявилась доволі вузькою.

Ще один важливий фактор – ціна. Робочі станції такого рівня зазвичай використовуються в компаніях, де IT-відділи поступово оновлюють компоненти, комбінують конфігурації та передають обладнання між працівниками. У випадку Mac Pro це було практично неможливо, що робило інвестицію менш гнучкою.

Як пише Bloomberg, замість цього Apple зробила ставку на Mac Studio, який із виходом чипа Apple M3 Ultra став найпотужнішим настільним комп’ютером компанії. Цей формат краще відповідає стратегії Apple Silicon і пропонує продуктивність без складної модульності.

Схожа доля спіткала і професійний монітор Pro Display XDR, який також був знятий з виробництва. Його замінила більш компактна модель Studio Display XDR, орієнтована на ширшу аудиторію користувачів Mac Studio.

Водночас ринок професійних робочих станцій змінився. Сьогодні дедалі більшу роль відіграють задачі, пов’язані з штучним інтелектом і машинним навчанням, які потребують потужних і часто змінних GPU. У цьому контексті відсутність можливості апгрейду стала ще більш критичним недоліком Mac Pro.

У підсумку рішення Apple виглядає логічним: компанія зосереджується на більш популярних і відповідних своїй архітектурі пристроях, поступово відмовляючись від нішевих продуктів.