Apple більше не приймає платежі з Росії: жоден сервіс тепер неможливо оплатити

Компанія Apple оголосила про повне припинення обробки будь-яких платежів на території Росії. Рішення, що набрало чинності на початку квітня, кардинально змінює правила гри для мільйонів власників iPhone та Mac, які навіть під час війни все ще мали доступ до стабільної роботи екосистеми та регулярних оновлень сервісів.

Що змінилося в роботі сервісів Apple для росіян?

1 квітня деякі ЗМІ повідомили про те, що у Росії перестало працювати поповнення рахунку Apple ID. Вони наводили скриншоти від російських джерел, на яких можна було побачити відповідні сервісні сповіщення про тимчасову недоступність платежів. Тепер з окремої заяви самої Apple стало відомо, чому так відбувається, пише 9to5mac.

Як стало відомо, з 1 квітня 2026 року російські користувачі втратили можливість оплачувати будь-які товари та послуги в App Store, а також у медіасервісах компанії. Це обмеження стосується практично всього цифрового контенту: від ігор в Apple Arcade до підписок на iCloud+ та Apple Music.

Самі винні

Офіційним підґрунтям для такого кроку стала вказівка російського уряду. Міністерство цифрового розвитку зобов'язало мобільних операторів, що входять до так званої "великої четвірки", припинити поповнення балансу Apple ID через рахунки мобільних телефонів. Цей метод став критично важливим для багатьох після того, як раніше були заблоковані російські банківські картки.

Проте Apple не обмежилася лише виконанням урядового розпорядження і пішла значно далі, повністю припинивши обробку будь-яких платежів. Однією з причин такої жорсткої реакції фахівці називають прагнення корпорації уникнути додаткових ризиків, пов'язаних з порушенням міжнародних санкцій.

Раніше Apple вже отримувала штрафи за випадкове недотримання санкційних обмежень щодо Росії, тому зараз компанія діє максимально обережно, щоб перестрахуватися. Також існує версія, що дії російської влади спрямовані передусім на блокування VPN-сервісів, які дозволяють громадянам обходити державну цензуру в інтернеті.

Попри блокування нових транзакцій, певні лазівки для користувачів залишаються:

Якщо на балансі облікового запису користувача вже є кошти, він може використовувати їх для покупок або продовження підписок до моменту повного вичерпання суми.

Крім того, компанія дозволила активувати раніше придбані подарункові коди App Store, які ще не були використані.

Що стосується програм та контенту, які вже були куплені або завантажені раніше, вони залишаться доступними в бібліотеці користувача.

Техногігант також залишив можливість оновлювати вже встановлені додатки, якщо це технічно можливо.

З якими сервісами попрощаються росіяни?

Перелік сервісів, які опинилися під загрозою, є досить широким.

Окрім популярних стримінгових платформ, обмеження торкнуться навіть таких дрібниць, як придбання рингтонів у iTunes Store або підписок на Apple Podcasts.

Пакетна підписка Apple One, яка об'єднує кілька послуг за вигіднішою ціною, також перестане працювати, як тільки закінчиться оплачений період або кошти на внутрішньому рахунку.

Не зможуть росіяни купувати й Apple Fitness+, Apple Music, iCloud+.

Що стосується iCloud+, то компанія запевнила, що закінчення підписки не призведе до миттєвої втрати доступу до особистих файлів та фотографій. Навіть після припинення дії підписки через неможливість списання коштів, дані користувачів залишаться доступними для перегляду. Росіяни зможуть і надалі керувати своїм сховищем, а також завантажувати медіафайли з iCloud на свої пристрої, щоб не втратити їх. Проте додавання нових даних до хмари стане неможливим, якщо ліміт місця буде вичерпано.