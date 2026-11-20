Apple розробляє власного ШІ-агента, який зможе самостійно писати код, переглядати сайти та керувати застосунками замість користувача. Про це свідчать нові вакансії компанії.

Чого прагне Apple?

Компанія додала на свій сайт оголошення про пошук старшого інженерного менеджера для проактивного агентного ШІ-помічника. За описом, система писатиме код, переглядатиме вебсторінки, керуватиме застосунками й орієнтуватиметься в інтерфейсі пристрою від імені користувача, пише The Verge.

Агентом називають ШІ, який не просто відповідає на запитання, а сам планує та виконує завдання. Новий керівник працюватиме з командами Siri, UI Frameworks і Apple Foundation Models.

Команда вже створює універсальних агентів, які користуються комп'ютером, але працюють вони на основі сторонніх мовних моделей. У вакансії Apple наголошує, що безпека, приватність і захист даних мають бути "центральними у проєктуванні" такого ШІ, який належатиме лише їй.

Люди виконують свою найціннішу роботу, вільно переходячи між інструментами: браузером, документом, терміналом, редактором, сервісом. Ми створюємо ШІ-агентів, які вміють те саме. Вони планують і виконують багатоетапні завдання в застосунках, браузерах, командних рядках, коді та API, а також можуть координувати вузькоспеціалізованих субагентів,

– прокоментували в Apple в тексті вакансії.

Хто вже випередив Apple?

Ринок агентів стрімко росте:

Meta випустила агента Muse у вересні, і застосунок швидко піднявся в рейтингах App Store.

Слідом OpenAI представила Dots.

Anthropic запустила Claude Duet.

Google перетворила свого агента Gemini Spark на сервіс "Tasks" і додала нові функції.

За даними MacRumors, усі ці проактивні агенти пропонують виконувати завдання без прямого запиту користувача. Siri з ШІ поки так не вміє.

Керувати комп'ютером уже можуть Muse, ChatGPT і Perplexity через свої застосунки для Mac. Google щойно дозволила те саме Gemini.

Що з Siri?

Apple почала розгортати оновлену Siri зі штучним інтелектом у вересні. Вона відповідає на запитання про вміст екрана та виконує дії в різних застосунках. Bloomberg повідомляє, що компанія хоче зробити Siri "більш схожою на агента" вже у 2027 році. За даними видання, помічник може отримати здатність повертати й обрізати зображення у Photos та впорядковувати вкладки в Safari.

Темп роботи підганяє й керівництво. Новий генеральний директор Apple Джон Тернус нібито тисне на керівника напряму програмного забезпечення Крейга Федерігі, щоб той швидше просував розробки в галузі ШІ.