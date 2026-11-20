Чого прагне Apple?

Компанія додала на свій сайт оголошення про пошук старшого інженерного менеджера для проактивного агентного ШІ-помічника. За описом, система писатиме код, переглядатиме вебсторінки, керуватиме застосунками й орієнтуватиметься в інтерфейсі пристрою від імені користувача, пише The Verge.

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Агентом називають ШІ, який не просто відповідає на запитання, а сам планує та виконує завдання. Новий керівник працюватиме з командами Siri, UI Frameworks і Apple Foundation Models.

Команда вже створює універсальних агентів, які користуються комп'ютером, але працюють вони на основі сторонніх мовних моделей. У вакансії Apple наголошує, що безпека, приватність і захист даних мають бути "центральними у проєктуванні" такого ШІ, який належатиме лише їй.

Люди виконують свою найціннішу роботу, вільно переходячи між інструментами: браузером, документом, терміналом, редактором, сервісом. Ми створюємо ШІ-агентів, які вміють те саме. Вони планують і виконують багатоетапні завдання в застосунках, браузерах, командних рядках, коді та API, а також можуть координувати вузькоспеціалізованих субагентів– прокоментували в Apple в тексті вакансії.

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Хто вже випередив Apple?

Ринок агентів стрімко росте:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Meta випустила агента Muse у вересні, і застосунок швидко піднявся в рейтингах App Store.

Слідом OpenAI представила Dots.

Anthropic запустила Claude Duet.

Google перетворила свого агента Gemini Spark на сервіс "Tasks" і додала нові функції.

За даними MacRumors, усі ці проактивні агенти пропонують виконувати завдання без прямого запиту користувача. Siri з ШІ поки так не вміє.

Керувати комп'ютером уже можуть Muse, ChatGPT і Perplexity через свої застосунки для Mac. Google щойно дозволила те саме Gemini.

Що з Siri?

Apple почала розгортати оновлену Siri зі штучним інтелектом у вересні. Вона відповідає на запитання про вміст екрана та виконує дії в різних застосунках. Bloomberg повідомляє, що компанія хоче зробити Siri "більш схожою на агента" вже у 2027 році. За даними видання, помічник може отримати здатність повертати й обрізати зображення у Photos та впорядковувати вкладки в Safari.

Темп роботи підганяє й керівництво. Новий генеральний директор Apple Джон Тернус нібито тисне на керівника напряму програмного забезпечення Крейга Федерігі, щоб той швидше просував розробки в галузі ШІ.