Магазин Apple пограбували серед білого дня на очах у клієнтів та продавців: дивне відео

Apple Store у Каліфорнії пограбували просто під час робочого дня в присутності десятків людей. Судячи з усього, один із відвідувачів зняв це на відео й опублікував у мережі.

Цікаво, що ролик спочатку з'явився в китайській соцмережі Weibo, а вже пізніше поширився по новинних агентствах та на YouTube. Запис інциденту став вірусним.

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Що сталося

Як пише джерело, все сталось у Чорну п'ятницю в одному з каліфорнійських магазинів Apple. На відео видно, що двоє підозрюваних у масках зривають iPhone та іншу техніку зі стендів і кладуть у рюкзаки. На це дивляться десятки покупців, а співробітники при цьому спостерігають і просять клієнтів не втручатися.

Грабіжники, судячи з усього, були неозброєні, проте зупинити їх не намагалися. Капітан поліції Пало-Альто Джеймс Рейфшнайдер розповів, що під час пограбування працівник магазину почув, як один із підозрюваних погрожував клієнтам фізичною розправою, якщо хтось спробує їх зупинити.

Невідомі в масках грабують каліфорнійський магазин Apple: відео

Невідомі в масках грабують каліфорнійський магазин Apple: відео

Повідомляється, що поліція все ще розшукує зловмисників. Їх описують як темношкірих чоловіків у віці близько 20 років. Загальна сума награбованого сягла 35 тисяч доларів.

Цей магазин не вперше зіштовхується з масштабними пограбуваннями. У 2018 році його обікрали двічі протягом доби – підозрювані викрали товарів на суму понад 100 000 доларів США. У 2016 році злочинці на орендованому автомобілі в'їхали у вітрину магазину, щоб викрасти товарів на тисячі доларів.

Варто зазначити, що крадіжка вітринних зразків техніки Apple – не найкраща ідея, оскільки їхні серійні номери відомі магазину. Компанія здатна віддалено блокувати вкрадені пристрої. Після такого бану вони годяться хіба що на запчастини.