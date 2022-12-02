Компанія начебто планує представити новинку вже наступного року разом зі спеціальною операційною системою та магазином додатків. Анонімні джерела видання повідомили, що новою назвою ОС стала "xrOS".

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Що відомо

Нова назва є натяком на можливості гарнітури в плані змішаної реальності. "XR" означає розширену реальність, термін, який охоплює як доповнену (AR), так і віртуальну реальності (VR). Перша накладає графіку та віртуальну інформацію на реальний світ (людина вдягає окуляри й бачить крізь них реальний світ і накладені на нього цифрові елементи), тоді як друга є всеохоплюючим досвідом для ігор і перегляду відео (людина вдягає гарнітуру й не бачить крізь неї, взаємодіючи тільки з внутрішніми екранами).

Цікаво, що одночасно зі зміною назви таємна підставна корпорація під назвою Deep Dive LLC подала заявку на торгову марку бренду "xrOS" у кількох країнах і намагається захистити назву в США. Якщо Apple дійсно стоїть за заявками, це означає, що вона також розглядає можливість використання "xrOS" як загальнодоступної назви продукту. Торгова марка через підставну компанію відповідає звичній стратегії Apple щодо створення бренду.

Вихід Apple на ринок налаштовує її на протистояння з Meta, яка зараз робить ставку на метавсесвіт. Цей крок також є частиною постійних пошуків "наступного великого продукту" Apple. Останнім таким стали Apple Watch – випущені у 2015 році, вони приносять компанії десятки мільярдів на рік.

Марк Гурман з Bloomberg каже, що нова гарнітура Apple відрізняється від більшості існуючих моделей таких компаній, як Meta і HTC.