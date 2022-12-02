Компанія начебто планує представити новинку вже наступного року разом зі спеціальною операційною системою та магазином додатків. Анонімні джерела видання повідомили, що новою назвою ОС стала "xrOS".
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Що відомо
Нова назва є натяком на можливості гарнітури в плані змішаної реальності. "XR" означає розширену реальність, термін, який охоплює як доповнену (AR), так і віртуальну реальності (VR). Перша накладає графіку та віртуальну інформацію на реальний світ (людина вдягає окуляри й бачить крізь них реальний світ і накладені на нього цифрові елементи), тоді як друга є всеохоплюючим досвідом для ігор і перегляду відео (людина вдягає гарнітуру й не бачить крізь неї, взаємодіючи тільки з внутрішніми екранами).
Вихід Apple на ринок налаштовує її на протистояння з Meta, яка зараз робить ставку на метавсесвіт. Цей крок також є частиною постійних пошуків "наступного великого продукту" Apple. Останнім таким стали Apple Watch – випущені у 2015 році, вони приносять компанії десятки мільярдів на рік.
Марк Гурман з Bloomberg каже, що нова гарнітура Apple відрізняється від більшості існуючих моделей таких компаній, як Meta і HTC.
- Операційна система змішаної реальності пропонуватиме нові версії основних додатків, таких як Повідомлення та Карти, і працюватиме з комплектом розробки програмного забезпечення, який треті сторони зможуть використовувати для створення власних додатків та ігор.
- Недавні списки вакансій показали, що Apple хоче створити власний "світ змішаної реальності" на основі 3D.
- Люди, які знають про плани компанії, кажуть, що пристрій пропонуватиме віртуальні інструменти для співпраці та VR-версію FaceTime, конкуруючи з такими сервісами, як Zoom і Horizon Workrooms від Meta.
- Apple також залучила до роботи над гарнітурою голову інженерного відділу своїх програм продуктивності iWork, програми Notes і Apple News.