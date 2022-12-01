Xiaomi планувала представити свої перші моделі на процесорі SoC Snapdragon 8 Gen 2 вже сьогодні, 1 грудня. Виробник не говорить про причини скасування, однак джерела в китайських ЗМІ кажуть, що це пов'язано зі смертю колишнього голови КНР Цзян Цземіня. Він помер 30 листопада у віці 96 років.

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Що відомо

Нова дата презентації Xiaomi 13 та 13 Pro поки невідома. Імовірно, компанія повідомить її додатково пізніше.

Тим часом, як пише Mydrivers, невідомий власник нового смартфона продав флагманський Xiaomi 13 Pro через платформу старих пристроїв, після чого в мережі з'явилися безліч фотографій телефона з увімкненим екраном. Судячи з цього витоку, новинка має такий самий дизайн, як на раніше опублікованих рендерах. Ззаду розташовується великий квадратний блок із потрійною камерою. У базовій версії смартфон оснащений 128 гігабайтами флешпам'яті.



Проданий раніше строку Xiaomi 13 Pro / Фото Mydrivers

У відповідь на цей витік Xiaomi зробила заяву, в якій укотре повторила, що буде припиняти співпрацю з тими, хто не дотримується угоди про нерозголошення. Крім того, компанія не виключає звернення в суд відповідно до положень угоди про нерозголошення.

До речі, разом із Xiaomi свою презентацію 2 грудня скасувала інша китайська компанія, iQOO. Вона також не говорить про причини та не називає нових дат.