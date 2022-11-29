Згідно з постером, презентація нової оболонки, побудованої на актуальному Android 13, відбудеться 1 грудня. Першим смартфоном, який поставлятиметься з MIUI 14 з коробки буде Xiaomi 13, який представлять у той же день.
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Чого чекати
Згідно з інформацією, розкритою Джином Фаном з команди розробників MIUI, нова оболонка MIUI 14 матиме чотири основні поліпшення:
- Менше системних попередньо встановлених застосунків.
- Більше практичних функцій.
- Новий дизайн.
- Плавнішу і стабільнішу роботу системи.
Офіційний постер оболонки MIUI 14 супроводжувався словами: "Рік очікування, одна інновація, один старт! MIUI 14 – нове життя" / Фото Лей Цзюнь
Повідомляється, що попередньо встановлені додатки в новій системі можна буде видаляти, залишивши тільки найнеобхідніші, включно з телефонними дзвінками, текстовими повідомленнями, годинником і магазином додатків.
З точки зору призначеного для користувача інтерфейсу, нова система буде простішою і логічнішою, щоб зробити управління для користувачів зручнішим.
Хто отримає
Поки що список смартфонів, які отримають оболонку, виглядає так:
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi K40 Pro
- Redmi 10A
- Redmi Note 11 SE
- Mi 11i HyperCharge
- Mi 12 Pro
- POCO F3
- Mi 12 Lite
- Mi 11X Pro
- POCO X4 GT
- Mi Pro 5G
- Mi Pad 5 Pro 12.4"
- Redmi Note 11R 5G
- Mi 11i
- Redmi Note 12 5G
- Mi 12X
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Redmi K50i
- Redmi K40 Gaming
- Redmi Note 11T Pro+
- Xiaomi CIVI 2
- Redmi K50 Pro
- POCO F3GT
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K50 Gaming
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 10T 5G I 10 Lite (Индия)
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 8 (2021)
- Mi 12 Pro (Dimensity)
- Redmi Note 10 Pro (Китай)
- Mi MIX 4
- Xiaomi CIVI 1S
- Mi Pad 5
- Redmi Note 11SE Pro
- Mi 12T
- POCO M4
- POCO M4 5G
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi Note 11SE
- Mi 12S
- Mi 12
- Mi 12S Pro
- Redmi K50
- Mi 12T Pro
- Mi MIX FOLD
- POCO X3 GT
- Redmi Note 10
- Mi 11T | Pro
- Mi MIX Fold 2
- Mi 11X
- POCO F4 GT
- Redmi Note 12 Racing
- Redmi Note 11 4G
- POCO M4 Pro
- POCO M5
- POCO X3
- Redmi K40
- POCO X4 Pro 5G
- Redmi 10 Prime
- Redmi 10 2022
- Redmi K50 Ultra
- Redmi 10C
- POCO X3 NFC
- Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi 10
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 11 NFC
- Xiaomi CIVI
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 5G
- POCO F4 5G
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi K40S
- POCO M5s
- Mi 11 Lite
- Mi 12S Ultra
- POCO C40
- Redmi Note 11
- POCO X3 Pro
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 11 5G
- Mi Pro
- Redmi Note 10 5G